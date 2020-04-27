Сбежавший в РФ, бывший народный депутат Игорь Марков пригрозил Украине вторжением



Свои бредовые идеи он озвучил в пропагандистской программе на телеканале "Россия 1".

"Благодарю российские власти за то, что мне и моим детям предоставили гражданство. Вот многие говорят, что мы сбежали. Да никуда я не сбегал! Считаю, у каждого мужика должны быть убеждения, иначе это было бы животное. Я верю в возрождающуюся Россию и в ее лидера! И я хочу вернуть свои территории, это мои убеждения, да!", - оправдался Марков за побег с Украины.



Кроме того, он решил встать на "защиту православных в Украине".



"Дайте нам, с*ка, только повод, с церковью! Вот дайте нам повод уже! Все, кто туда зайдут, вопрос только в одном: как воспримет мировое сообщество — либо миротворцами, либо оккупантами. Но нас назовут в любом случае, кем бы мы там ни были, оккупантами. По-другому вопрос решиться в Украине не сможет", - уверен скандальный экс-нардеп.

Не обошлось и без угроз:

"Вы хотите у нас отнять! Вы хотите наши храмы передать раскольникам, вы хотите наши лавры забрать! Вот только дайте повод — и кровью харкнете! Вот это вам точно обещаю!" — истерично заявил бывший украинский нардеп.





Отметим, что еще в декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск как «лица, которое скрывается от суда». Политика подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с нанесением телесных повреждений).

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о возвращении Крыма. разозлив украинцев: "Еще и денег дадите".

Как сообщала Politeka, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае: "Населению запудрили мозги".

Также Politeka писала, что обезумевший Соловьев пригрозил новым вторжением в Крым.