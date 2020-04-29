Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко на своей странице в сети Facebook предупредил команду Владимира Зеленского о том, какой опасностью может обернуться выбор идеологии для партии. Об этом пишет Знай.юа.



Команда Зеленского продолжает придумывать идеологию для партии, чтобы народ ее активно поддерживал.

Сначала они были либертарианцами. (Это как либералы, но еще круче).

Затем они двинулись к социализму

А сейчас они «за любой подходящий инструмент в конкретной ситуации», - объясняет руководитель партии Корниенко.

И расшифровывает: в земельном вопросе - правые националисты, в вопросе экономики и рынков - ЛИБЕРАЛЫ, а во время пандемии - социалисты.

Между прочим, Гитлер тоже в свое время искал свою партийную идеологию между национализмом и социализмом, а начинал с либерализма.

«Мы могли назвать себя Либеральная партия. Но решили назваться национал-социалистами», - писал Гитлер. Но это так, историческое отступление.

А вообще, это беда когда власть не знает, что строит. И уже трагедия, когда и не хочет знать, что строить.

Напомню слова еще одного политического классика - Зеленского, у которого «нет времени думать стратегически, поэтому он думает тактически». Его тактическое мышление, правда, уже нарушает Конституцию и Законы, поскольку Президент дважды пропустил представление своего стратегического мышления для народа и страны. Он должен был представить свое внеочередное послание на первом заседании новой Верховной Рады 29 августа 2019 года и выступить с ежегодным посланием до 31 марта 2020 года!

А сейчас, наше родное государство продолжает жить тактически… от одного к другому видеообращение Президента, от вечера сегодняшнего дня до вечера дня грядущего!