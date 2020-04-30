Комітет ВР з питань економічного розвитку, за підсумками розгляду на своєму засіданні 30 квітня проекту Постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України (реєст. № 3330), проголосував за направлення документу на доопрацювання. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив народний депутат від «Батьківщини», перший заступник голови цього Комітету Сергій Тарута.

«Програму дій Уряду необхідно суттєво доопрацювати. Бо документ у його теперішньому вигляді - це загальноурядова «явка з повинною» про неповну службову відповідність. За більш благополучних для країни обставин, вважаю, що Уряд, який спромігся підготувати лише таку декларацію про наміри, взагалі мав піти у відставку. Але сьогодні економічна та пандемічна криза вже не дає Україні часу на чергову зміну Кабінету Міністрів. Разом з тим, будь-яка криза - це ще й можливості для зростання. І, щоб не прогавити їх, потрібна чітка взаємодія та співпраця всіх гілок влади та інституцій - Уряду, Президента, Верховної Ради. Потрібна загальнодержавна антикризова стратегія, хоча б покрокова - з подолання епідемії та з підйому економіки, насамперед, - промисловості, а також порятунку малого та середнього бізнесу», - наголосив Сергій Тарута.

На думку депутата, доопрацьована Програма дій має бути лаконічною, та містити лише практичні завдання з конкретними термінами їх виконання.

«Розраховуємо, що з урахуванням зауважень нашого Комітету, як головного з розгляду цієї Постанови, нова, доопрацьована Програма діяльності Уряду стане максимально прикладною та буде містити завдання і рішення Уряду, виконання яких дозволить Україні врешті-решт почати виходити з кризи. Причому, на мою думку, урядовцям не треба багато писати: достатньо, щоб кожне міністерство надало до цієї Програми 5-7, може, 10 конкретних дій зі зрозумілим терміном та алгоритмом виконання»,- зауважив парламентар.

Також Сергій Тарута вважає за необхідне долучити профільний Комітет ВР з питань економічного розвитку до процесу доопрацювання Програми Уряду.

«Наголошу - наш Комітет, на платформі якого створені відповідні робочі групи з найбільш важливих питань економічного розвитку країни, готовий долучитися до процесу підготовки нової, покрокової антикризової Програми дій Уряду. Нам зараз як ніколи потрібно діяти злагоджено: щонайменше, створити два Антикризові штаби - 1) Із подолання наслідків пандемії, 2) Із порятунку економіки. Мусимо діяти швидко та ефективно!», - резюмував Сергій Тарута.