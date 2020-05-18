В Черкасах відбулася донорська акція для підтримки важко хворих на COVID-19

Народний депутат Сергій Шахов першим з політиків, які перехворіли на коронавірус, сдав плазму крові для подальшого виготовлення ліків від COVID-19.

Процедура відбулася в Черкаському обласному центрі крові, на базі якої українська біофармацевтична компанія Biopharma запустила програму по виробленню ліків.

«Для мене величезна честь бути одним з перших донорів серед українських політиків. Я завжди говорив, що саме українські вчені зможуть створити ліки від цієї хвороби. Упевнений, так і буде. Зі свого боку, я готовий допомагати всім чим зможу, як мінімум підтримкою в парламенті і власною кров’ю», - зазначив Сергій Шахов.

Сьогодні в Україні відсутня єдина державна програма по дослідженню «ковідной» крові - відповідних плазмоцентрів бракує навіть в столиці. Тому депутат ініціюватиме підримку лабораторій, які готові долучитися до досліджень, на держаному рівні.

Нардеп закликав всіх небайдужих українців-донорів відвідати плазмацентри компанії в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі, Харкові та Черкасах. Всі вони обладнані відповідно до сучасних світових вимог, на відміну від більшості державних лікарень. Для донорів передбачені підвищені виплати у 1200 грн за донацію.

«Закликаю всіх небайдужих українців-донорів, а також своїх колег, відвідати плазма-центри компанії, щоб почати повноцінне виробництво ліків. Всі, хто перехворів на коронавірус, можуть допомогти у виготовленні критично важливого препарату», - додав парламентарій.