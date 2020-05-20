Президент України Володимир Зеленський розраховує, що план Міністерство інфраструктури розпочне план реформування «Укрзалізниці» одразу після закінчення карантину.

Про це Зеленський заявив під час прес-конференції, присвяченої річниці його президенства.

"З приводу реформи Укрзалізниці – це окрема держава, Укрзалізниця. Змінено керівника Укрзалізниці, там є наглядова рада. У них є на папері (план реформування – ред.), на жаль, тільки на папері повністю реформа Укрзалізниці», - сказав президент.

За його словами, реформа потребує багато сил та уваги, які зараз направлені перш за все на боротьбу з коронавірусом та евакуацію громадян України з інших країн.

Разом з тим, Зеленський зазначив, що міністр інфраструктури Владислав Криклій зможе повернутися до питання реформування української залізниці одразу після закінчення карантину, що очікується протягом місяця.

«Я не можу навіть сьогодні спрямовувати до нього питання, що там з Укрзалізницею… Думаю, через місяць, коли ми вийдемо з цього складного процесу, обов’язково ми перейдемо до реформування Укрзалізниці», - зазначив Зеленський.