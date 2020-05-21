Президент Владимир Зеленский стоит перед выбором - или продвигать в мэры Киева представителей Коломойского, или предоставить возможность руководить городом единственному избранному в Киеве народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко

Об этом заявила политэксперт Александра Решмедилова в эфире канала "112", пишет сайт "Деловая столица".

"Однозначно будет вопрос о так называемых праймериз, которые анонсировал господин Арахамия, хотя бы на уровне столицы. Вы уже решили, кто от вас уйдет? У вас есть кадры? Потому что это так называемый табурет, который будут выбивать. То есть, вы уже определились Киева? Крыло Коломойского - Ткаченко, Богдан, Дубинский, или условно кто президентский или кто-то, кто знает Киев. Потому из всего перечня только господин Тищенко хотя бы киевлянин", - высказала мнение относительно выборов в столице Решмедилова.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов к "праймериз" в Киеве и поддержит кандидатуру от "Слуги народа" на пост градоначальника Киева".

"Что касается праймериз, в Киеве я честно буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будет праймериз? Будет. Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от "Слуги народа"? Обязательно. Будут и кандидаты от "Слуги народа", я имею в виду те, кто являются депутатами от "Слуги народа", и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции "Слуги народа". Но кто будет лучше, того я и поддержу", - заявил президент Зеленский.