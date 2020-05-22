Народный депутат, заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что готов пойти на выборы мэра Киева

Об этом Тищенко сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Тищенко заявил, что будет бороться за должность градоначальника столицы, если президент Владимир Зеленский доверит ему представлять партию «Слуга народа» на выборах мэра Киева.

«Я не буду говорить неоднозначно. Я не просто иду на выборы мэра. Если Владимир Александрович (Зеленский) доверит мне это почетное право представлять интересы нашей команды в моем родном городе, то я выиграю выборы», - уверен Тищенко.

Тищенко подтвердил, что кандидат на выборы мэра Киева будет определен после соответствующего решения президента Украины Владимира Зеленского, который является основателем партии «Слуга народа».

Ранее во время пресс-конференции по итогам года президентства Владимир Зеленский заявил, что кандидатом на пост градоначальника Киева должен стать представитель партии «Слуга народа». Также Зеленский подтвердил, что на выборах мэра Киева будет поддерживать кандидата от партии «Слуга народа».

«Что касается праймериз, в Киеве я честно буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа». Будет праймериз? Будет. Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от 2Слуги народа»? Обязательно. Будут и кандидаты от «Слуги народа», я имею в виду те, кто являются депутатами от «Слуги народа», и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции «Слуги народа». Но кто будет лучше, того я и поддержу», - заявил президент Зеленский.



