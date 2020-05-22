Для такого складного механізму, як «Укрзалізниця», немає одного простого рішення щодо реформування.

Про це в ефірі телеканалу «НАШ» заявив народний депутат Андрій Ніколаєнко, коментуючи можливі шляхи покращення діяльності компанії.

«Приватизація – тобто, як зараз намагаються радити нашому Президенту - просто передати майно «Укрзалізниці» у приватні руки у тому стані, в якому вона зараз знаходиться - це утопія. Тому, потрібно, щоб держава частково залишалася власником компанії. Ця схема працює в багатьох успішних економічних моделях. Держава має залишити у власності насамперед залізничну інфраструктуру. При цьому держава може дозволити бізнесу інвестувати у приватні депо. На залізниці має працювати приватна тяга. Сьогодні є проблема з локомотивами. І «Укрзалізниця» не має можливості їх оновлювати. Потрібно системно працювати над розвитком пасажирського перевезення. Тому що те, що є сьогодні – це велике знущання над українськими пасажирами. Швидкісні потяги не пристосовані для перевезення пасажирів по тим же коліям, якими йде вантажне сполучення. В усьому світі швидкісне сполучення – це абсолютно інша, окрема від вантажної, інфраструктура», - зауважив Ніколаєнко.

На думку депутата, потребує негайного реформування також центральний аппарат «Укрзалізниці» та її наглядова рада.

«Потрібно однозначно скорочувати центральний аппарат. Потрібно прибирати це «позорище» під назвою «наглядова рада». Вважаю неприпустимим, коли такі великі гроші отримують або псевдозалізничники а-ля Лещенко, або якісь іноземці, яким Україна взагалі нецікава. Мої знайомі, які працюють в системі «Укрзалізниці», розповідають, що підписати один папір або отримати якийсь дозвіл в «Укрзалізниці» складніше, ніж в деяких міністерствах. «Укрзалізниця» сьогодні дуже забюрократизована, при цьому – є надзарплати у топ-керівників і дуже низькі зарплати у працівників. Потрібно вирівнювати рівень зарплат, потрібно працювати у тому числі і з постачальниками вантажів, щоб їм було цікаво возити продукцію не автотранспортом, а залізницею» - наголосив Андрій Ніколаєнко.

Для цього, як вважає парламентар, потрібно запускати механізм державно-приватного партнерства, який поки що не працює ефективно в Україні в жодній галузі, і «Укрзалізниця» тут не виняток. «А меморандуми з «Дойчебанн» нічого не врятують. Це просто фікція», - резюмував Ніколаєнко.