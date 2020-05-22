Для такого складного механізму, як «Укрзалізниця», немає одного простого рішення щодо реформування.
Про це в ефірі телеканалу «НАШ» заявив народний депутат Андрій Ніколаєнко, коментуючи можливі шляхи покращення діяльності компанії.
«Приватизація – тобто, як зараз намагаються радити нашому Президенту - просто передати майно «Укрзалізниці» у приватні руки у тому стані, в якому вона зараз знаходиться - це утопія. Тому, потрібно, щоб держава частково залишалася власником компанії. Ця схема працює в багатьох успішних економічних моделях. Держава має залишити у власності насамперед залізничну інфраструктуру. При цьому держава може дозволити бізнесу інвестувати у приватні депо. На залізниці має працювати приватна тяга. Сьогодні є проблема з локомотивами. І «Укрзалізниця» не має можливості їх оновлювати. Потрібно системно працювати над розвитком пасажирського перевезення. Тому що те, що є сьогодні – це велике знущання над українськими пасажирами. Швидкісні потяги не пристосовані для перевезення пасажирів по тим же коліям, якими йде вантажне сполучення. В усьому світі швидкісне сполучення – це абсолютно інша, окрема від вантажної, інфраструктура», - зауважив Ніколаєнко.
На думку депутата, потребує негайного реформування також центральний аппарат «Укрзалізниці» та її наглядова рада.
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«Потрібно однозначно скорочувати центральний аппарат. Потрібно прибирати це «позорище» під назвою «наглядова рада». Вважаю неприпустимим, коли такі великі гроші отримують або псевдозалізничники а-ля Лещенко, або якісь іноземці, яким Україна взагалі нецікава. Мої знайомі, які працюють в системі «Укрзалізниці», розповідають, що підписати один папір або отримати якийсь дозвіл в «Укрзалізниці» складніше, ніж в деяких міністерствах. «Укрзалізниця» сьогодні дуже забюрократизована, при цьому – є надзарплати у топ-керівників і дуже низькі зарплати у працівників. Потрібно вирівнювати рівень зарплат, потрібно працювати у тому числі і з постачальниками вантажів, щоб їм було цікаво возити продукцію не автотранспортом, а залізницею» - наголосив Андрій Ніколаєнко.
Для цього, як вважає парламентар, потрібно запускати механізм державно-приватного партнерства, який поки що не працює ефективно в Україні в жодній галузі, і «Укрзалізниця» тут не виняток. «А меморандуми з «Дойчебанн» нічого не врятують. Це просто фікція», - резюмував Ніколаєнко.