Год каденции Президента Зеленского – достаточное время, чтобы отчитываться об уже выполненные обещания, а не рассказывать о том, как они будут выполнены





Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко, комментируя итоговую пресс-конференцию Президента Украины, передает Znaj.ua.

«На пресс-конференции Президента Зеленского меня расстроило то, что в его ответах было очень много будущего времени: «мы сделаем», «мы улучшим» и др. Это было хорошо для кандидата в Президенты. А за год каденции уже надо говорить - что «мы сделали». И было в выступлении главы государства очень много общих фраз. Но я могу вам точно сказать, что, к большому сожалению, в нашем профильном комитете не зарегистрировано ни одного законопроекта, который бы отвечал тем обещаниям, которые Президент озвучил на пресс-конференции, или еще раньше – на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Например, о том, как комфортно будет житься украинским или иностранным инвесторам», - отметил Николаенко.

По мнению депутата, Президенту в его деятельности уже нужно расставить более четкие приоритеты. И главный из них – это развитие экономики.

«Как экономист по специальности, я понимаю, что те люди, которые сегодня сформировали команду Президента, его ближайшее окружение – они, может, очень хорошо разбираются в вопросах коммуникации с общественностью, на видео-контенте, на управлении телеканалами, но они не очень хорошо разбираются в экономике. Они должны понимать, что главное – это именно экономика. Чтобы построить мосты, которые обещал Президент, или, чтобы выплачивать пенсии, которые он пообещал, нужно, чтобы заработала экономика», - резюмировал Андрей Николаенко.