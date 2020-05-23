Группа лоббистов известного «тендерного тролля» Араика Амирханяна пытается повлиять на методологию проведения тендеров в области строительства дорог общего пользования.

Активным членом группы является глава парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель, сообщает Znaj.ua со ссылкой на портал Фром юа.

Лоббистам не нравятся строгие требования к подрядчикам дорожных работ. В частности, необходимость иметь достаточный опыт и материальное обеспечение для участия в крупных дорожных проектах.

Кисель обратился к правительству и профильным ведомствам с требованием изменить методологию. По мнению авторов публикации, это объясняется тем, что Кисель и Амирханян тесно сотрудничают.

«Результат этого сотрудничества уже виден: Араик Амирханян ездит по областным филиалам Укравтодора и козыряет там своими связями в транспортном комитете парламента, рассказывая, что у него в транспортном комитете все схвачено благодаря Юрию Киселю», - говорится в публикации.

Тем временем предприятия Амирханяна с начала года заблокировали тендеры общей суммой 10 млрд грн, а сам он недавно несколько раз врывался в здание «Укравтодора» с вооруженными охранниками. Эксперты опасаются, что такие действия создадут серьезные проблемы в реализации национальной программы «Большая стройка».

Ранее СМИ писали о теневом транспортном картеле, сформированном вокруг министра инфраструктуры Владислава Криклия. Главу комитета Киселя называли одним из главных действующих лиц картеля.