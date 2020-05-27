Допоки Президент буде реалізовувати кадрову політику у форматі «я беру лише тих, кого знаю чи з ким працював», він не зможе сформувати ефективну команду влади. Бо спроможностей його теперішньої команди явно не вистачає для ефективного управління державою

Про це в ефірі телеканалу «НАШ» заявив народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.

«Главі держави потрібно зрозуміти, що політика в тому й полягає, щоб заради загальної мети вміти домовлятися з політичними опонентами. А загальна мета для України зараз – не розбитися на скелях його іноді популізму, а іноді – непрофесіоналізму. Сьогодні ззовні проти України грають два основні гравці: Росія – з війною на Сході, та коаліція фінансових спекулянтів і певних корпорацій, яка інтегрувала у владу своїх представників через різні фонди і громадські організації. І цим зовнішнім гравцям, на мою думку, подобаєтся теперішня ситуація в Україні. Їх влаштовує недосвідченість найближчого президентського оточення та його сподівання, що з ними розмовляють щиро і щиро хочуть допомогти - їм, Зеленському, Україні», - наголосив Ніколаєнко.

Депутат навів приклад, коли величезна фракція «Слуги народу» шукала у своїх лавах наступника на посаді голови комітету з питань зовнішньої політики замість Богдана Яременка, але так і не змогла знайти фахову кандидатуру.

«А в нас у фракції «Батьківщина» на 24 депутати -- три професійних дипломати. Але ж принцип формування комітетів у владної фракції -- «Це все наше, і мають бути наші голови всіх впливових комітетів». І, хоча такий підхід вже продемонстрував свою неефективність, вони, як і раніше, нікому не довіряють та продовжують перебувати в ейфорії стосовно 73% підтримки народу. І гасло «зробимо їх ще раз» вже грає проти них – вони вже «роблять» самі себе. За цим, звісно, цікаво спостерігати, але, за моїми прогнозами, ця монокоаліція у такому режимі роботи протягне лише до осені», - зауважив Андрій Ніколаєнко.

Також, на думку Ніколаєнка, Рада цього скликання має великі шанси не допрацювати до кінця каденції. Але спроби Президента перезавантажити парламент в неконституційний спосіб призведуть до ще глибшої конституційної кризи.

«Думаю, що у цьому складі Ради та більшості знайдеться чимало депутатів, які, при спробі Офісу Президента неконституційно перезавантажити Раду, будуть чинити опір Офісу. І розпустити цю Раду так гладко, як минулу, вже не вийде», - резюмував Андрій Ніколаєнко.