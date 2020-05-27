Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус просил помощников проработать варианты, при которых ему не пришлось бы указывать в декларации свои долговые обязательства

Об этом свидетельствует переписка якобы нардепа с его официальным помощником Николаем Когутом, опубликованная в Telegram-канале Шептун, пишут Вести.

Как следует из переписки, Герус поручил своему помощнику найти способы не указывать в электронной декларации долговые обязательства в контексте недавнего скандала с публикацией расписок "карточных долгов" народного депутата, поскольку нардеп уже публично сделал заявление, что расписки являются фейком.

В ответ помощник депутата Николай Когут предупреждает парламентария о возможной административной и уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации, если на это обратят внимание кредиторы нардепа. В то же время, Когут советует Герусу не указывать долговые обязательства в декларации поскольку наличие долгов может бросить тень на деятельность депутата. По мнению помощника, чтобы избежать проблем с НАЗК и НАБУ за "декларирование недостоверной информации", Герусу следует отрицать существование долгов в принципе, тем самым переводя вопрос признания или непризнания долгов в область гражданских споров с кредиторами. Если же кто-то из кредиторов решит обратиться в НАЗК и НАБУ с заявлениями и предоставить оригиналы расписок, Когут предлагает открыть на заявителей уголовное дело за "ложное сообщение о преступлении" и "показать зубы" организовав допросы заемщиков.

Герус отвечает, что проконсультируется с юристами и неким "Лещем".

Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Андрей Герус мог проиграть в карты 100 тысяч долларов. Соответствующая расписка якобы была получена с почты народного депутата, пароль от которой хранился в нашумевшем телеграм-боте UA Baza Bot. Бот содержал пароль от старой почты на mail.ru народного депутата и этот пароль оказался таким же как и пароль от его электронной почты на Gmail.

Фотографию расписки Герус отправлял своему юристу с вопросом насколько такая расписка будет иметь силу

Позже в сети появилась долговая расписка депутата с обязательством вернуть 9 тысяч долларов. Супруга одного из бизнесменов обратилась за помощью к СМИ рассказав, что депутат "воспользовался щедростью и отзывчивостью" её супруга, занял деньги, после чего перестал выходить на контакт. По словам женщины, сперва Герус оправдывался, что занят выступлениями на эфирах или общественным активизмом, а после и вовсе заблокировал ее деньги.