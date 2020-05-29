Генпрокуратура должна проверить информацию, обнародованную в СМИ, относительно коррупционной схемы на «Укрзализныци», в результате которой государству был нанесен ущерб в более 300 млн грн. Об этом говорится в обращении народного депутата Украины Алексея Гончаренко к генеральному прокурору, пишет "Знай".



Депутат сообщил, что из СМИ узнал о коррупционную схему поставок электроэнергии коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» «Укрзализныци».



«КП «Киевтеплоэнерго» продает электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые перепродавая его друг другу, поставляют электроэнергию «Укрзализныци» по цене 1,69 грн кВт-ч», - отметил в обращении Гончаренко.



По его словам, эта схема действовала на протяжении первого квартала 2020 года, и за это время «дельцы» смогли обогатиться на 321 млн. грн., государство же фактически теряла 38 копеек на каждом киловатт-часе. По мнению депутата, такая информация заслуживает на проверку ее достоверности правоохранительными органами.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии «Укрзализныци», на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схемы назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЕКП Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании «НЭК» Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП «Киевтеплоэнерго» продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые перепродавая его друг другу поставляли ток «Укрзализныци» по цене 1,69 грн кВт-ч, то есть государство фактически теряла 38 копеек на каждом киловатт-часе.



Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в «Укрзализныци», депутаты будут инициировать вопрос о его замене.



По информации СМИ, по итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.