Несмотря на формальную отмену депутатской неприкосновенности в Украине, процедура открытия уголовных дел в отношении нардепов стала только сложнее.

Об этом рассказал лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.юа. Далее приводим текст политика без изменений.

И вот в Конституции от 1 января 2020 года уже не имеет печально известного 3 абзаца статьи 80 Конституции об обязательности согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест депутатов.

Так вот, прошла зима, закончилась весна, а уже 2 генпрокуроры не зарегистрировали ни одного уголовного производства в отношении одного из народных депутатов.

Потому, как я и предупреждал, процедуру открытия уголовных дел в отношении нардепов сделали еще более сложной, или как говорит Зеленский - хитросделанной.

Если при предыдущих «преступных властях» прокуратура имела право вносить сведения о совершении уголовных правонарушений народными депутатами и вести досудебное следствие, а уже потом обращаться к ВР по согласию на задержание, обыск, арест…, то сейчас даже регистрация дела для досудебного расследования возможна только с согласия Генпрокурора. А поскольку у нас все генпрокуроры - президентские, то разрекламированная победа, ставшая предательством, это прежде всего - ответственность президента

Напомню, как Зеленский хвастался Трампу, что Генпрокурор Рябошапка -100-процентно президентский, то тогда Венедиктова - наверное уже 200-процентный ЗЕ-прокурор!

Итак, весна посадок коррупционеров и депутатов «успешно завершилась»!

С первым днем лета!