В Едином государственном реестре деклараций опубликована декларация народного депутата Андрея Геруса за 2019 год

Согласно данным, указанным в декларации, народный депутат задекларировал долг в размере 3 миллионов гривен. Датой возникновения долга указан октябрь 2018 года, пишет КП в Украине.

Напомним, о карточном долге нардепа удалось узнать через Telegram-канал UA Baza Bot. Бот содержал пароль от старой почты на mail.ru Геруса, который оказался таким же, как и пароль от основной почты: [email protected]

Известно, что в почте находилась фотография расписки Геруса, которую он отправлял своему юристу с вопросом, имеет ли документ юридическую силу. Долг нардеп должен был вернуть до 10 мая этого года.

Популярные статьи сейчас

Исчезновение денег со счетов, ПриватБанк сделал заявление: "За семь минут были опустошены..."

Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить вермишель: "Добавить яйцо и..."

Как выглядят сестры-красотки Веры Брежневой, Бузовой, Асмус, Фриске и других звезд: неожиданные фото

Испытание для украинцев, обвал курса и новшество на границе – главное за ночь
Показать еще

На днях в СМИ обнародовали переписку Геруса с его помощником Николаем Когутом, в которой “слуга народа” просит “найти правовые причины не указывать долги в электронной декларации за 2019 год”.