В Едином государственном реестре деклараций опубликована декларация народного депутата Андрея Геруса за 2019 год
Согласно данным, указанным в декларации, народный депутат задекларировал долг в размере 3 миллионов гривен. Датой возникновения долга указан октябрь 2018 года, пишет КП в Украине.
Напомним, о карточном долге нардепа удалось узнать через Telegram-канал UA Baza Bot. Бот содержал пароль от старой почты на mail.ru Геруса, который оказался таким же, как и пароль от основной почты:
Известно, что в почте
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