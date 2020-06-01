В Едином государственном реестре деклараций опубликована декларация народного депутата Андрея Геруса за 2019 год

Согласно данным, указанным в декларации, народный депутат задекларировал долг в размере 3 миллионов гривен. Датой возникновения долга указан октябрь 2018 года, пишет КП в Украине.

Напомним, о карточном долге нардепа удалось узнать через Telegram-канал UA Baza Bot. Бот содержал пароль от старой почты на mail.ru Геруса, который оказался таким же, как и пароль от основной почты: [email protected]

Известно, что в почте находилась фотография расписки Геруса, которую он отправлял своему юристу с вопросом, имеет ли документ юридическую силу. Долг нардеп должен был вернуть до 10 мая этого года.