Герус считает, что его «кинули» и намерен провести разговор с Арахамией

Соответствующая переписка между нардепом от «Слуги народа» Андреем Герусом и его коллегой по фракции Андреем Жупаниным оказалась в распоряжении TK Media. Видео общение удалось заснять и передать TK Media журналисту Алексею Липовецкому (чтобы посмотреть видео переписки полностью, долистайте до конца новости).

Как следует из переписки, Андрей Жупанин, являющийся членом комитета по вопросам энергетики и услуг ЖКХ, который возглавляет Андрей Герус, упрекает его в том, что тот «любит ходить между капель». Жупанин добавляет, что не собирается подписывать «проект по зеленым», а значит «будете тогда с Ефимовым и Совсун пизд*чить зеленых» (вероятно, речь про члена депутатской группы «Доверие» Максима Ефимова и нардепа от «Голоса» Инну Совсун, ред.).

На это Герус отвечает: «Это я между капель? Тебе одна смс-ка пришла, по мне немного другая ситуация, не так ли?».

Жупанин указывает Герусу на то, что его «кинули». Нардеп уверен, что Герусу обещали одно, а сейчас обманули. Герус соглашается и указывает, что это тема для отдельного разговора с лидером фракции «Слуги народа» Давидом Арахамией.

Более полная версия переписки:

Андрей Герус — нардеп от партии «Слуга народа», экс-представитель президента в Кабинете министров, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ. Политика нередко связывают с олигархом Игорем Коломойским.