Утворена 5 червня Верховною Радою Тимчасова спеціальна комісія ВРУ з питань захисту прав інвесторів має за рік своєї роботи створити такі правила поведінки влади по відношенню до бізнесу, які б зробили неможливими будь-які зазіхання на священне право власності інвесторів – як іноземних, так і вітчизняних.

Про це у Верховній Раді заявив народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко, який увійшов до складу новоствореної ТСК.

«Вважаю, що наша Комісія - це остання лінія захисту інтересів тих підприємців, хто не ховає гроші в офшорах, а наважився інвестувати в українську промисловість, розвивати переробку, підтримувати український господарський комплекс. Необхідність захисту інвестицій є наразі найбільшим ризиком та викликом для інвесторів. За рік роботи Комісії ми маємо зробити те, на що не вистачило бажання та впертості нікому до нас – ми маємо зробити Україну привабливою для підприємницької діяльності», - наголосив Ніколаєнко.

За словами депутата, ТСК буде консолідувати всі питання захисту інвесторів, які зараз опрацьовуються у декількох Комітетах ВР.

«І головним результатом діяльності ТСК має стати велика кількість успішних кейсів як про захист інвесторів, так і про створення нових інвестиційних проектів», - резюмував Андрій Ніколаєнко.

Нагадаємо, що за відповідний проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів (реєстр.№2601) проголосувала конституційна більшість складу Верховної Ради – 319 народних депутатів.