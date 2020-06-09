Наразі в електромережі інвестують 4 млрд грн щорічно, але для їх модернізації необхідно 11 млрд грн. Для залучення таких інвестицій необхідний виважений підхід до стимулюючого регулювання.

Про це заявляє Міністерство енергетики.

В Міністерстві стверджують, що українські електромережі зношені на 50-80%. Це призводить до низької якості енергопостачання, частої відсутності світла в українців.

«При існуючій моделі тарифоутворення обсяги фінансування робіт з оновлення мереж за інвестиційними програмами охоплюють незначний відсоток від потреби, що призводить до недостатнього фінансування пріоритетних робіт з підвищення енергоефективності та економічності роботи електричних мереж», - стверджують в міністерстві.

Вирішення проблеми відсутності модернізації Міненерго бачить в переході на стимулююче регулювання (RAB-тариф): «Запровадження стимулюючого тарифоутворення має стати ефективним механізмом залучення нових інвестицій в електричні мережі, зниження індексу середньої тривалості перерв електропостачання, зменшення втрат електричної енергії в мережах, підвищення автоматизації процесів».

Але разом з тим методологія, що пропонується НКРЕКП викликає сумніви, як у учасників ринку так і в Міністерстві економіки. Як стало відомо, Міністерство розвитку економіки звернулось до Регулятора з проханням надати деталізовані розрахунки запропонованої моделі переходу на новий тариф. Зокрема питання викликають: розділення баз активів обленерго з різними ставками повернення інвестицій: 1% на «стару» базу та 15% на «нову базу». А також рішення стосовно повернення інвестованих коштів на 3 рік після вкладу.

При цьому Міненерго закликає Регулятора при впровадженні RAB-тарифу опиратися на рекомендації учасників ринку: «Пропонуємо дослухатись до пропозицій всіх зацікавлених сторін щодо проєкту постанови з метою вирішення накопичених роками проблем розподільчих компаній з метою забезпечення якісного та безперебійного електропостачання споживачам України».

Учасники ринку вже надали свої рекомендації. Європейська Бізнес Асоціація пропонує спиратися на досвід країн, котрі успішно впровадили RAB-тариф. А саме не розділяти базу активів на стару на нову та нараховувати ставку повернення інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу.

Нардеп Людмила Буймістер заявляла, що від провадження RAB-тарифу при правильній методології залежить приватизація державних обленерго.

Нагадаємо, раніше стверджувалось, що через зношеність електромереж країна втрачає 20 млрд грн щорічно на втратах електроенергії