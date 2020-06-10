Одной из главных причин затяжных судебных процессов, в том числе и ряда громких дел, является, прежде всего, критическая недоукомплектованность судов на территории нашей страны

Но, оказывается, немалую роль в этой проблеме играет и "законная аномалия", что привело к фактическому существованию двух Высших Верховных Судов, пишет Знай.

Подробности "юридического коллапса" рассказал главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг, генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос.

"Рыбу" поймали, а посадок нет – почему так?

Как отметил главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг, критическая нехватка судей сейчас наблюдается в Волынской, Черкасской и Винницкой областях. А загруженность судов города Киева превышает отметку от 200 до 500 дел в производстве. Если поделить это количество на количество текущих рабочих дней в месяце, получается ужасная "норма" – по 1 – 2 минуты на одно дело.

Не менее важную роль играют и законные "неточности".

"Все спрашивают: "Где обещанные посадки? "Рыбу", вроде бы, поймали, а посадок нет". Почему так? Потому что власть и народные депутаты, которые инициируют изменения в Законе, не прислушиваются к мнению судейского и юридического сообщества, которые говорят, что некоторые вещи нужно упростить, некоторые усилить, а некоторыми защитить судей. И не принимать волюнтаристских решений. Когда теоретики на волне политического хайпа собираются делать нейрохирургическую операцию в судебной системе кухонным ножом, приводит к тому, что и судебная система мертва, и на воспитание новых 2 тысяч судей уйдут годы", – говорит Анатолий Матиос.

Одним из таких решений, по словам генерал-полковника юстиции запаса, было недавнее урезание зарплат судей, что и стало фактической причиной бунта членами Верховного Суда. Отсюда, как подчеркнул бывший главный военный прокурор Украины, и начинается "цепочка взяток": соблазнившись на предложенные деньги, судья может и права кому-то отдать, штраф кому-то не выписать, кому-то изменить меру пресечения.

"Есть Высшая квалификационная комиссия судей Украины, которая должна была быть выбрана в мае. Но конкурсные гонки отменили, в связи с тем, что невозможно было набрать конкурсную комиссию, за счет иностранных наблюдателей, что должны быть по Закону, – никто не подался на конкурс. Нет комиссии – нет и судей. У кого-то закончился срок, где-то есть судья, но не утвержден на посту – это глобальная всеукраинская проблема", – отмечает бывший главный военный прокурор Украины.

И первым шагом, как это не банально звучит, является решение вопроса "юридического множества", которое сейчас распространяется на наивысший судебный орган.

"Надо принять законное решение – у нас 1 или 2 Высших Верховных Суда? Эта юридическая коллизия, зашитая еще прошлой судебной реформой во времена Порошенко, – нонсенс: люди не получают зарплаты, не осуществляют судопроизводства, судясь сами с собой и с государством, что они есть Верховный Суд. Но они автоматически не были переведены в новый Верховный Суд без имени в названии "Украины". Был Верховный Суд Украины – теперь стал Верховный Суд, и слово "Украины" встало глобальной юридической коллизией, от которой необходимо поскорее избавиться", – подчеркивает Анатолий Матиос.