Громкая презентация старта работы Высшего антикоррупционного суда Украины состоялась при участии Президента еще в сентябре 2019 года. Но вот только после яркого старта пока украинцы так и не увидели таких же результатов, хотя первые из них, по заявлению Владимира Зеленского, должны были состояться уже через 4 месяца после его открытия

Почему до сих пор долгожданные надежды на массовые "посадки" так и не состоялись и какие решения сейчас должен оперативно принять Парламент, пояснил главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг., генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос, пишет Знай.

Это – нонсенс: 15 лет судебная и правоохранительная системы находятся "в ремонте"

Еще на официальной презентации Президентом Украины Владимиром Зеленским Высшего антикоррупционного суда прозвучала фраза, что именно в этом месте вскоре будут приняты десятки громких решений в отношении топ-коррупционеров нашей страны. Однако, пока украинцы так и не увидели обещанных вердиктов.

"Создание Антикоррупционного суда предусматривает так же принятие приговоров в отношении коррупционеров. Но как привлечь коррупционера к ответственности, если те Кодексы, которые есть, дают законное право придерживаться процесса, который должен проходить в суде? Сейчас вмешался карантин – 2, 5 месяца фактически судопроизводство не происходило, кроме случаев, где надо было кого-то арестовывать", – отмечает бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

А, в целом же, по мнению Анатолия Матиоса, создание Высшего антикоррупционного суда является лишь очередным "нонсенсом", поскольку ни в одной стране мира нет такого суда.

"Это – нонсенс. Получается, что у нас все 7 295 судей являются коррупционерами, а 40 из Антикоррупционного и Апелляционного судов является более честным от Бога. Уже дилемма получается и проблема основана здесь. Да, это требование международного сообщества, да, они имеют гарантии независимости и их решения об оправдании лиц, изменении мер пресечения, отказ в каком-то привлечении ни у кого не вызывает возмущения. Но не доверием судят, а доказательствами: судья должен взвесить и заслушать всех, и принять решение на основании доведенного органом следствия и государственном обвинении судьи", – генерал-полковник юстиции запаса.

Сейчас же на пути к долгожданным быстрым и справедливым решеням стоит целый ряд препятствий.

"Мы можем показать пальцем, и украинцы это любят делать, что тот коррупционер, тот взяточник – но как только дело доходит до следствия, невозможно доказать, потому что никто не хочет свидетельствовать. В соцсетях – да, на митингах – да, на билбордах "Придет весна – мы будем сажать" – тоже да, но не в суде, и это страшная проблема. Страхи, несовершенное Законодательство, отсутствие волевого решения годами накопившихся проблем, вечный процесс реформ приводят к тому, что мы живем не в доме, а в шалаше каком-то. Фактически все 15 последних лет судебная и правоохранительная системы находятся "в ремонте"", – подчеркивает Анатолий Матиос.

Если говорить об изменениях, из которых сейчас надо начать нынешнему Правительству и Парламенту, то первое, что нужно сделать – это решить "законную аномалию" с фактическим существованием двух Верховных судов. А дальше должна быть четкая цепочка действий.

"Нужны четкие правила игры и все коллизии, все проблемы решить одним махом. Сделать то, что не есть в логике событий – например, собрать внеочередной пленум народных судей при участии народных депутатов. В Верховной Раде этого созыва 120 адвокатов, но качество законов приводит к полному коллапсу. Читать, за какие законопроекты голосуют депутаты и читать экспертные заключения экспертно-правового правления Верховной Рады – это как слепой с глухим. Экспертная комиссия пишет, что это антиконституционно – все равно берут и голосуют. Зачем создавать 3 тысячи законов, которые невозможно выполнить?", – отмечает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг.