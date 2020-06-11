Дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса мають розслідувати СБУ та НАБУ за статтею «державна зрада». Про це заявив народний депутат України, ексголова СБУ Валентин Наливайченко.

За словами Наливайченка, ініційований Андрієм Герусом імпорт російського струму призвів до руйнації вітчизняної енергетики, і це є злочином проти держави.

«Я вважаю, що закупівля електроенергії з-за кордону, з Росії, а особливо в минулому році привела до руйнації енергетики України. Привела до руйнації. От зараз всі шахтарі і енергетичні підприємства, ми з ними зустрілися як народні депутати, причому з різних фракцій, - в усіх, від Добропілля до Львівщини, розвал, простій, голодні сім’ї. Хіба це не злочин? Це злочин. Це злочин проти національної безпеки», - сказав Наливайченко.

Депутат вважає, що НАБУ та СБУ мають розслідувати дії Геруса, зокрема й щодо організації корупційних схем в енергетиці, внаслідок яких держава зазнала сотень мільйонів збитків.

«СБУ має за статтею «державна зрада», а НАБУ за статтею «збагачення у владі» розслідувати відповідні кримінальні провадження. І допитувати, повторююсь, допитувати народних депутатів, починаючи з Геруса. Хіба він один? Ні. Я в своїх зверненнях сказав, що і члени НКРЕКП, Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, теж були причетні і є причетними до злочинних схем», - наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії «Укрзалізниці», на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП «Київтеплоенерго» продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм «Укрзалізниці» по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.