Кабинет министров Украины намерен сегодня зарегистрировать законопроект о поддержке сектора зеленой энергетики, который предусматривает снижение зеленых тарифов и будет основан на положениях подписанного 10 июня меморандума с представителями рынка зеленой энергетики.



Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге.



"Сегодня будем пытаться внести в Верховную Раду законопроект как правительственный и будем активно работать с депутатами, комитетами, чтобы принять его еще до парламентских каникул, и чтобы мы могли уже в ближайшее время его выполнять и обеспечить стабильность работы и отрасли, и рынка", – сказала Буславец.



По ее словам, правительство на внеочередном заседании 12 июня утвердило законопроект, который имплементирует обязательства, заложенные в меморандуме с инвесторами ВИЭ, как со стороны государства, так и инвесторов.



По ее словам, меморандум подписало большинство ассоциаций и инвесторов ВИЭ.



При этом Буславец выразила надежду, что к этому меморандуму присоединяться и другие ассоциации и инвесторы, которые разделяют его философию.







Как сообщалось, 10 июня глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль подписал с представителями инвесторов в зеленую энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. По словам премьер-министра, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет. Глава Кабмина подчеркивает, что законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить порядка 2 млрд евро до 2030 года.



Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы. В частности, долги государственного «Гарантированного покупателя» перед инвесторами в зеленую энергетику, по словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец достигли 14 млрд грн.



Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетики Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в зеленую энергетики, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему «зелёных».