Есть подозрения, что бывшему военному прокурору снова готовят "кресло"

Об этом пишет Политрада.

В последнее время Президент стал все чаще и откровеннее говорить о кадровом голоде. В то время, так называемые дети Сороса, похоже, оказались "самокатчиками", а Святослав Вакарчук во второй раз ушел из рядов Парламента "без боя". Впрочем, эту довольно печальную картину дополняет еще один вопиющий факт.

Вырисовывается довольно интересная статистика – получается, что определенный круг лиц объединяет общая черта.

2 губернаторы (Сумской и Донецкой областей), 4 областные прокуроры (Хмельницкая, Ровно, Луганск, Донецк), 1 нардеп в "Слуге народа" (заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности) и "вишенка на торте" - новый старший группы прокуроров, который объявил конечное подозрение фигурантам по делу Шеремета из военной прокуратуры, а подозрение Порошенко объявлял тоже бывший военный прокурор Лавренюк.

И это не все. Интересным является то, что все эти люди, так или иначе, по роду своей службы и в прошлом карьерного роста, связанные с бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом – они работали под его руководством.

Поэтому возникает два простых вопроса:

1. Офис Президента сам нашел эти квалифицированные кадры Матиоса и закрывает свои проблемные "дыры"?

2. Или эти кадры экс-военных прокуроров для ОП поставляет сам Матиос, а его самого готовят на какое-то "кресло"?

Пока же кажется, что ответ на эти вопросы могут дать либо в ОП, либо сам Анатолий Матиос. Да вот только возникает подозрение, что обе стороны промолчат или будут отрицать любую связь между ними.

Этот вопрос останется открытым, пока украинцы не услышат конкретный ответ.