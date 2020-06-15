Народный депутат, глава комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус, который задекларировал 38 млн грн дохода в 2019 году, вошел в ТОП-3 списка самых богатых депутатов фракции «Слуга народа», передает Знай.юа.



Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на декларации парламентариев, доступные на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.



В ТОП 3 самых богатых депутатов "Слуги народа" вошли:



Олег Воронько - задекларировал 123 млн грн;



Александр Сова - 79 млн грн;



Андрей Герус - 38 млн грн;



Как сообщалось, в декабре 2019 года исключенная из фракции «Слуга народа» депутат Анна Скороход обвинила Андрея Геруса в получении 400 тыс. долларов взятки за внесение поправки, которая позволяет покупать и продавать электричество в РФ по суточным контрактам.



Пролоббированная Герусом поправка к закону о рынке электроэнергии позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм, а сам депутат утверждал, что импорт будет осуществляться из Беларуси. Но уже спустя полторы недели начались поставки именно из РФ.



В 1 квартале Украина импортировала из РФ 54 млн кВт-ч электроэнергии и более 150 млн кВт-ч из Беларуси, что было одной из главных причин начала глубокого кризиса в энергетическом секторе страны. В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.



27 мая народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию о том, что Андрей Герус и его окружение организовало финансовую схему под названием «Золотой ключик», которая позволяет выводить сотни миллионов гривен из госкомпаний благодаря несовершенствиям энергорынка. При этом АМКУ, НКРЭКУ, а также СБУ игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций.



5 июня Печерский райсуд Киева обязал ГПУ начать уголовное производство по факту госизмены Андрея Геруса за инициацию импорта электроэнергии из России. Отмечается, что его действия привели к ослаблению обороноспособности и экономической безопасности Украины.



Напомним, Герус в декларации за 2019 год также указал карточный долг в размере 3 млн гривен. При этом в СМИ попала его переписка с юристами, где он консультировался о возможностях скрыть свои долги.