Расследование НАБУ и САП по возбужденным делам против бизнесмена Игоря Коломойского продолжается, и вряд ли будет завершено до ноября 2020 года

Об этом завил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Знай.

"Приватбанк", "Укрнефть", "Центрэнерго" - это те дела, которые находятся в производстве у детективов и прокуроров. Не могу согласиться 100%-но с позицией коллеги Артема (Сытника, директора НАБУ, - ред.) о приближении вплотную, ибо дело трудное, дело длится уже 4-тый год", - сказал Холодницкий.

По его словам, по этим делам необходимо провести много экспертиз.

"Есть сложности с их проведением, поскольку видя такие названия учреждений и кейсов, которым надо давать экономический вывод, много кто, если не теряет сознание, то делает все, чтобы не быть причастным к этому. Это также является проблемой. Но следствие не остановлено, дела не закрыты, и я наверное, думаю, что при моей каденции оно так и останется", - добавил глава САП.

Напомним, официально срок полномочий Холодницкого закончится в ноябре 2020 года.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что детективы бюро приближаются к объявлению подозрения Игорю Коломойскому по делу "Приватбанка".

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании «Центрэнерго» был назначен новый менеджмент, который связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4. млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой являлся оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания «Цензор.нет», уголь поставлялся по цене 3 165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1 741 грн за тонну. Кроме того, «Центрэнерго» начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы «Приват» - Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов, «Днепроазот», а также трейдера «Юнайтед Энерджи».

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

По данным расследования Бигус.инфо уголь на Центрэнерго поставляется через российские фирмы бизнесменов близких к террористам «ДНР».

При этом Радио Свобода сообщила о поставках газа на Центрэнерго компанией Юнайтед Энерджи близкой к Коломойскому. При этом газ покупается к полугосударственной Укрнафты ниже рынка и продаётся на Центрэнерго выше рынка.

«Юнайтед Энерджи» была первым и крупнейшим импортёром электроэнергии из России после открытия импорта по правке Андрея Геруса.