Через дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса вітчизняна енергогалузь опинилась в кризі, в той час як сам депутат став одним з найбагатших парламентаріїв

Про це написав народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Бондар на своїй сторінці в Facebook.



Депутат нагадав, що через дії Андрія Геруса українська енергетика опинилась в кризі, вітчизняні шахти змушені закриватись через падіння попиту на вугілля, а шахтарі залишаються без роботи та доході.



«За ініціативи Геруса було: відкриття імпорту струму з Росії, внаслідок чого зупинялися українські теплові електростанції; жорсткі адміністративні механізми на ринку електроенергії, через що ціна струму постійно падає нижче собівартості виробництва, а електростанції в збитках; введення мита на експорт українського струму, внаслідок чого наш струм став неконкурентоспроможний й ТЕСи були вимушені зменшити виробництво.

Через все це впав попит на українське вугілля, шахтарі залишились без зарплати», - написав Бондар.



Він також звернув увагу, що Андрій Герус задекларував за минулий рік значні статки і став одним з найбагатших депутатів парламенту, та вважає, що правоохоронці мають зацікавитись джерелом їх походження.



«Герус декларує статків на 38 млн. грн, він є одним з найбагатших депутатів Верховної Ради, безболісно програє в карти сотні тисяч доларів, та ще отримує підозрілі позики (на 7,2 млн. грн.), які змахують на банальну «подяку» від ділків. Пан Герус зайшов занадто далеко, перетнувши усі можливі «червоні стрічки». Відсторонення його від посади голови енергокомітету Ради – давно назріле рішення. Наразі й правоохоронцям потрібно з’ясувати джерела статків третього за розміром багатства «слуги народу», - написав Бондар.



Раніше народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що імпорт російського струму, пролобійований головою енергетичного комітету ВР Андрієм Герусом, призвів до падіння промвиробництва та зростання рівня безробіття в Україні, а також назвав Геруса людиною, що оголосила війну українській енергогенерації.



Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки «поправці Геруса». Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії і шахти зазнали збитків. Низка політиків розцінюють дії Геруса щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ як злочин проти держави Україна.

Як стало відомо Андрій Герус увійшов до трійці найбагатших депутатів із фракції Слуга Народу зі статками в майже 40 млн грн.