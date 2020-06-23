Недавнее заявление главы политической партии "Голос" Киры Рудык о ныне существующей "большой проблеме" недостатка нынешней зарплаты нардепов и возможное ее повышение уже этой осенью показалось для большинства украинцев откровенно абсурдным. Как передает Знай.юа, все это время народные избранники не перестают демонстрировать изысканные элементы гардероба, частенько красуясь в зале Парламента "золотым луком". Не удержался от комментария и главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг, генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос.

Гардероб депутатов приравняли с домом моды

Нардепы удивляют не только брендовым нарядом, но и элитными аксессуарами. Скажем, с сумкой, стоимостью более 2 тысяч евро, была замечена народный депутат от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", член Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Антонина Славицкая.

А, например, сумка от итальянского дома моды Gucci, с которой посетила одно из пленарных заседаний Парламента народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева, стоит более 46 тыс грн.

"Госпожа Кира Рудик, подборка фотографий из зала заседаний Верховной Рады хорошо демонстрирует то, как на депутатскую зарплату "выживают" ваши коллеги – как тяжело вашим коллегам приходится служить, как трудно им работать над законами и продвигать обездоленную страну вперед. Мой израильский коллега до сих пор убежден, что это фотографии из какого-то шикарного дома моды. Когда я сказал, что это в Парламенте, но он подумал что я с него глузую. На его месте я бы тоже так подумал. Госпожа Кира, не жалуйтесь - все это ненадолго...", – отмечает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг. Анатолий Матиос.

А относительно озвученного главой партии "Голос" варианта разрешения "подработки", то, по словам Анатолия Матиоса, такие нововведения противоречат существующим положениям закона.

"Народные депутаты имеют право заниматься только преподавательской или научной работой в свободное от основной деятельности время, которой является именно работа в Парламенте. При этом, никто им не запрещает быть бесплатными членами общественных объединений охотников, рыбаков, поклонников Вальгаллу, Перуна или Amazon. Если Кира Рудик хочет, чтобы ее однопартийцы охотились за деньгами, то пусть пообщается с украинцами в метро, на базаре, на бирже труда – они дадут ей "основательные" советы, как выжить на 35 тысяч грн", – отмечает Анатолий Матиос.



