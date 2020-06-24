Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook

Znaj.ua привел слова автора без изменений.

Высшие органы аудита Молдовы, Сербии и Украины представили в Счетной палате Украины совместный отчет о результатах международного аудита в сфере обращения с отходами и их удаления. Они провели важную и полезную работу. Их рекомендации позволят эффективно распоряжаться средствами, экономить государственный бюджет, решая насущные потребности для надлежащего обращения с отходами.

Этот вопрос очень актуален. Свалки и полигоны в Украине занимают более 9 тысяч гектаров. Это площадь целого города Кременчуг Полтавской области или города Хмельницкий. Из них треть не соответствует нормам экологической безопасности.

Почти 22% населения не охвачены услугами по вывозу бытовых отходов. То есть ежегодно более 3 млн тонн бытовых отходов засоряют окружающую среду, образуя несанкционированные свалки.

Лишь 3-10% отходов передается на заготовительные пункты вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Засорение Украины отходами, в частности, бытовыми, может вызвать мусорный коллапс как регионального, государственного, так и межгосударственного уровня.

Среди причин такой ситуации названы:

▪Нормативные акты в сфере обращения с отходами и их удаления являются неполными и несогласованными. Нет национальной стратегии обращения с отходами, влияющих на экологию. Нет национальных планов и программ по предотвращению образования отходов. Нет методологии планирования и осуществления контроля за отходами. В результате деятельность органов власти неэффективна.

▪Физические и юридические лица не соблюдают требования законодательства. Не хватает осведомленности и ответственности.

Международный аудит рекомендует органам исполнительной власти:

1 Усилить координацию, взаимодействие и ответственность органов власти, а также контроля за эффективностью выполнения их функций.

2 Привести национальные нормативные акты в сфере обращения с отходами требованиям международного законодательства, в частности, определенных соглашениями об ассоциации со странами ЕС.

3 Усилить роль государственного экологического контроля, в том числе в сфере обращения с отходами.

4 Повысить ответственность за несоблюдение законодательства. Необходимо разработать методологию расчета убытков, нанесенных окружающей среде. Штрафные санкции должны покрывать затраты, необходимые для ликвидации последствий загрязнения и восстановления окружающей среды.

5 Внедрить системы расширенной ответственности производителя. Главным должен стать принцип: «загрязнитель платит».

6 Ввести запрет на использование одноразовой пластиковой посуды и ограничить использование полиэтиленового упаковки. Внедрить системы сбора и возврата отходов упаковки.

7 Внедрить новейшие природоохранные и малоотходные технологии производства и экономические механизмы стимулирования суб’ведения хозяйства к:

▪уменьшение объемов вредных выбросов и отходов производства;

▪создание мощностей по переработке, обработки и удаления опасных, промышленных и других отходов, отвечающих международным стандартам.

Главная цель относительно бытовых отходов – обеспечить их полный сбор, максимальное переработка и уменьшение объемов сборки на свалках и полигонах.

кстати, есть замечательный пример для подражания. В Швеции 80% отходов перерабатывается, 18% - сжигается, и только 2% попадает на свалки.

Бытовые, промышленные и другие опасные отходы могут представлять серьезную опасность для окружающей среды, жизни и здоровья’я людей, а также привести к экологическим и техногенным катастрофам, в частности пожаров и загрязнения экосистемы.