Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook
Znaj.ua привел слова автора без изменений.
Высшие органы аудита Молдовы, Сербии и Украины представили в Счетной палате Украины совместный отчет о результатах международного аудита в сфере обращения с отходами и их удаления. Они провели важную и полезную работу. Их рекомендации позволят эффективно распоряжаться средствами, экономить государственный бюджет, решая насущные потребности для надлежащего обращения с отходами.
Этот вопрос очень актуален. Свалки и полигоны в Украине занимают более 9 тысяч гектаров. Это площадь целого города Кременчуг Полтавской области или города Хмельницкий. Из них треть не соответствует нормам экологической безопасности.
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Почти 22% населения не охвачены услугами по вывозу бытовых отходов. То есть ежегодно более 3 млн тонн бытовых отходов засоряют окружающую среду, образуя несанкционированные свалки.
Лишь 3-10% отходов передается на заготовительные пункты вторичного сырья на дальнейшую переработку.
Засорение Украины отходами, в частности, бытовыми, может вызвать мусорный коллапс как регионального, государственного, так и межгосударственного уровня.
Среди причин такой ситуации названы:
▪Нормативные акты в сфере обращения с отходами и их удаления являются неполными и несогласованными. Нет национальной стратегии обращения с отходами, влияющих на экологию. Нет национальных планов и программ по предотвращению образования отходов. Нет методологии планирования и осуществления контроля за отходами. В результате деятельность органов власти неэффективна.
▪Физические и юридические лица не соблюдают требования законодательства. Не хватает осведомленности и ответственности.
Международный аудит рекомендует органам исполнительной власти:
1 Усилить координацию, взаимодействие и ответственность органов власти, а также контроля за эффективностью выполнения их функций.
2 Привести национальные нормативные акты в сфере обращения с отходами требованиям международного законодательства, в частности, определенных соглашениями об ассоциации со странами ЕС.
3 Усилить роль государственного экологического контроля, в том числе в сфере обращения с отходами.
4 Повысить ответственность за несоблюдение законодательства. Необходимо разработать методологию расчета убытков, нанесенных окружающей среде. Штрафные санкции должны покрывать затраты, необходимые для ликвидации последствий загрязнения и восстановления окружающей среды.
5 Внедрить системы расширенной ответственности производителя. Главным должен стать принцип: «загрязнитель платит».
6 Ввести запрет на использование одноразовой пластиковой посуды и ограничить использование полиэтиленового упаковки. Внедрить системы сбора и возврата отходов упаковки.
7 Внедрить новейшие природоохранные и малоотходные технологии производства и экономические механизмы стимулирования суб’ведения хозяйства к:
▪уменьшение объемов вредных выбросов и отходов производства;
▪создание мощностей по переработке, обработки и удаления опасных, промышленных и других отходов, отвечающих международным стандартам.
Главная цель относительно бытовых отходов – обеспечить их полный сбор, максимальное переработка и уменьшение объемов сборки на свалках и полигонах.
кстати, есть замечательный пример для подражания. В Швеции 80% отходов перерабатывается, 18% - сжигается, и только 2% попадает на свалки.
Бытовые, промышленные и другие опасные отходы могут представлять серьезную опасность для окружающей среды, жизни и здоровья’я людей, а также привести к экологическим и техногенным катастрофам, в частности пожаров и загрязнения экосистемы.