Андрей Пальчевский жестко отреагировал на скандалы со «слугами народа», которых в последнее время стает все больше

Как передает Politeka.net, об этом общественный деятель говорит в новом видеообращении, которое появилось на его странице в Facebook. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

«Если говорить о «зеленых», то они только и занимаются сейчас тем, что открещивают своих однопартийцев от всяческих высказываний. Одного пытаются прикрыть от слова «засранцы», которым были награждены наши, в общем-то несладкую жизнь наверное ведущие дальнобойщики. Нельзя руководителю страны называть граждан своих, даже заключенных, засранцами. Ему – нельзя. Папе можно, маме наверно тоже можно, а президенту нельзя», - заявил общественный деятель.

Пальчевский также отреагировал на оправдания главы партии «Слуга народа» относительно обсуждения своих коллег.

«Второе. Корабельные сосны и обсуждение достоинств силиконовых и нот ту мач, то есть не слишком силиконовых целого депутата по фамилии Аллахвердиева. Дальше придумывают историю два главных партийца Арахамия и второго я не помню, потому что скоро унесет ветром истории их всех, о том что они имели ввиду на самом деле другую женщину. Значит на Аллахвердиеву нельзя, а на ту можно, с той, видимо, уже порешали. Ну какое безобразие. Да еще и сказали, что слова вырваны из контекста. Слава Богу, не весь контекст слышен, потому что я так предполагаю, кроме внешних достоинств еще обсуждались и внутренние», - отметил он.

Пальчевский не обошел вниманием и заявление главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардепа от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что у безработных рождаются дети «низкого качества»

«А что касается высказывания Третьяковой, относительно некачественных детей – она права. Некачественные дети есть. И мы знаем, где они. Это тот самый подбор этой несчастной Зе-команды, которая сейчас предает друг друга и бежит от своего лидера, журящего засранцев, в сторону выборов», - высказался общественный деятель.

При этом Пальчевский уверен, что выборы, которые состоятся осенью, «подпишут приговор зеленому движению, потому что думать надо головой, а не сами знаете чем, дорогие зеленые зас..ланцы.»

Пальчевский предсказал, что ожидает президентскую партию уже в скором времени.

«Никто из зеленого движения не ожидает, какой сокрушительный удар в челюсть они получат этой осенью. А дальше весна прийде будемо саджати. Вот только вопрос уже встанет: «Кого?», - подытожил он.

Зе качество детей... Зе качество детей... Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 25. Juni 2020

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