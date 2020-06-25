Циничное заявление председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, предложившей бесчеловечную идею стерилизации определенных социальных групп, полностью укладываются в общую логику «реформ», проводимых под внешним управлением США

Об этом заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества», ‒ сказала она, фактически ‒ с помощью исторических примеров того, как «выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами», – процитировала политсила заявление Третьяковой.

В партии убеждены, что подобные запредельные по уровню цинизма заявления полностью укладываются в общую логику «реформ», проводимых под внешним управлением США.

«Тарифный геноцид, снижение уровня медицинского обслуживания, падение уровня жизни населения из-за краха экономики и кардинального урезания социальных стандартов ‒ результатом всех этих «реформ» стало обвальное сокращение населения Украины», – заявляют в ОПЗЖ.

В политсиле отметили, что многочисленные заявления представителей власти о том, что Третьякова выразила свою личную позицию, не дают ответа на вопрос: как вообще у председателя профильного комитета может быть такая позиция?

«Да и маловероятно, что позиция эта сформировалась только сейчас и данный вопрос не обсуждался Зе-командой на многочисленных «трускавцах» и совещаниях. Куда более вероятно, что теперь Галина Третьякова публично озвучила то, что ранее обсуждалось лишь кулуарно», – считают в партии.

ОПЗЖ уверена в том, что действующая власть продолжает вести нашу страну по пути деинтеллектуализации и дебилизации населения.

«Страшно осознавать, что «слуги народа» считают: «качество детей» зависит от факта рождения, а не от государственной политики в сфере образования, правоохранительной деятельности и молодежной политики. Впрочем, подобная «либертарианская» уверенность «слуг» хорошо объясняет все те «реформы» в сфере образования, которые продолжают вести Украину по пути деинтеллектуализации и дебилизации населения», – возмущены в политсиле.

В связи с этим, «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что на эти мерзости от депутата «Слуги народа» может быть только одна адекватная реакция – немедленное лишение Третьяковой депутатского мандата и открытие в отношении нее уголовного дела по статье 161 УК Украины о «разжигании ненависти».

«Только такая реакция может стать залогом того, что никто и никогда в Украине больше не позволит себе публично рассуждать о «качестве детей», – заявили в ОПЗЖ.

Кроме того, напоминает политсила, указом Президента Украины Владимира Зеленского от 5 мая 2020 года Галина Третьякова назначена представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

«Заявляем, что участие Галины Третьяковой в ТКГ, которая в последнее время превращается в сборище случайных людей, далеких от процесса мирного урегулирования и лишь вредящих ему, не отвечает интересам Украины. Мы требуем от Президента Зеленского подписания указа об исключении Галины Третьяковой из состава делегации Украины», – подытожила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».