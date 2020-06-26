Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил на своей странице в Facebook, что молчание Максима Степанова по поводу продолжения медицинской реформы объясняется его откровенной некомпетентностью.

«Особо показательна ситуация с Министерством здравоохранения. Менее чем за 10 месяцев там уже третий министр. Причем уровень компетентности нынешнего руководителя серьезно даже не обсуждается», - пишет эксперт.

Степанов уже три месяца находится на посту министра здравоохранения, пишет Кушнирук, но до сих пор своего видения продолжения медреформы так и не представил. Зато ругал реформу, начатую Супрун, неоднократно. Впрочем, так же, как и его предшественники, чьи фамилии теперь «могут вспомнить только профильные эксперты».

«Я далек от мысли, что все наработки команды Супрун были безупречны. Очевидно, что такие сложные, многослойные и долгосрочные реформы нельзя выписать безупречно с первого раза. Они нуждаются в постоянных корректировках и уточнениях. Но этим кто-то должен заниматься», - пишет эксперт.

Несмотря на все недостатки первого этапа реформы, второй её этап был начат первого апреля. Это обязательство Украины перед МВФ, которое было записано в соответствующем Меморандуме, напоминает Кушнирук.

«Под обнародованным на днях текстом Меморандума о сотрудничестве с МВФ стоят подписи не только премьер-министра, министра финансов и главы Нацбанка, а и президента Украины. В этом меморандуме украинская власть прямо признает обязательство продолжить начатую медицинскую реформу», - напоминает Кушнирук.

Хотя второй этап реформы формально уже запущен, конкретного видения его воплощения от Степанова никто до сих пор не услышал, так как он не ходит на заседания профильного комитета Верховной Рады, о чем недавно писал также политолог Кирилл Сазонов. Очередное заседание Комитета должно состояться уже сегодня, но придёт ли на него министр, до сих пор неизвестно.