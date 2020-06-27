Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия подключился к защите владельца Николаевского судостроительного завода «Океан» Василия Капацыны и пообещал ему, что снимет арест с завода.

Об этом пишет «Антикор».

«Мы планируем провести встречу с Василием Николаевичем Капацыной (нынешний собственник завода «Океан» - прим. Ред). С ним встречались наши юристы. Мы как николаевские депутаты пытаемся организовать поддержку необходимую. Мы не хотим вмешиваться в правоохранительные процессы, но с другой стороны понимаем, что предприятие столько лет стояло без работы и Василий Николаевич абсолютно правильную риторику говорит, о том чтобы повлиять на снятие всех арестов, пусть следствие себе ведеться, но завод от этого не страдал, чтобы он мог загружать себя заказами, платить людям зарплату. В этом наша с коллегами стратегия. Мы с коллегами подготовили серию запросов, мы коллективно, все депутаты от Николаевщины подпишемся под ними, для того, чтобы работать с правоохранительными органами, выработать с ними ближайшую задачу, буквально в течении недели, снять аресты», — заявил Давид Арахамия в комментарии корреспонденту НикВести.



Очевидно, что Арахамия хочет выступить в роли инвестиционной няни, которые никак не наведут порядок с собственностью в Украине.



Инвестиционная няня в случае с НСЗ «Океан» не помешает, поскольку имущество знаменитого завода было арестовано в рамках уголовного дела от 20 марта 2014 года, на основании которого суд в сентябре 2016 года принимал решение об аресте целостного имущественного комплекса ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан». По сути, фабула такова, поскольку у завода были российские собственники, то используя контекст войны, его решили банально забрать.



Однако, во время проведения ГБР досудебного расследования был допрошен Игорь Игнатов, который заявил о нарушениях законодательства при проведении 3 декабря 2018 года аукциона по продаже имущества ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан», где победителем была признана компания «Торговый дом «Аннона». Она купила завод с уникальным оборудованием и доками всего за 4,5 млн долларов. Позже «Океан» был выкуплен ООО «Компания «Український будівельник», принадлежащего Василию Капацыне, который, кстати, ранее возглавлял Николаевский порт.



На базе показаний Игоря Игнатова суд принял решение о необходимости ареста целостного имущественного комплекса ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан», поскольку появились новые собственники, которые выкупили долги в 65 млн. евро, которые Капацына слил через «своего» арбитражного управляющего.



Источники в мэрии Николаева говорят, что Арахамия начал активно лоббировать интересы Капацыны небевозмедно. Дело в том, что Капацына пытается продать причальную стенку НСЗ «Океан» известной швейцарской компании Bunge за миллионы долларов. Но он не может этого сделать, потому что ГПУ заблокировала хоздеятельность завода. Таким образом, на кону стоят десятки миллионов долларов, потому появление Арахамии в этом деле указывает, что борьба выходит на самый высокий уровень.



Под освещение этого дела подтянули известного киевского блогера Дениса Казанского, который с недавного времени вошел в ТКГ в Минске. Казанского используют как известного борца с «русским следом в Украине». Однако, ирония судьбы в том, что сам Капацына является бывшим офицером КГБ и вся история с «русским следом» не более чем ширма для прикрытия передела собственности.