Видео разговора Михеила Саакашвили с известным украинским предпринимателем Игорем Гуменным, на днях выложенное главой Исполнительного комитета реформ на своем официальном YouTube-канале Saakashvili Mikheil, вызвало у украинцев настоящий эмоциональный всплеск

Об этом свидетельствуют сотни комментариев, оставленных под видеозаписью и в соцсетях. Громкий диалог прокомментировал и главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг, генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос, пишет Знай.ua.

Уклад "корабельных сосен" и "совершенных" иностранцев нужно менять

Явным лидером в разговоре, как ни странно, выступил не недавно назначенный "главный реформатор" страны Михеил Саакашвили, а Игорь Гуменный, основатель одной из самых успешных украинских компаний, которая работает в многих странах мира.

"На собственных ушах Саакашвили был навешано столько чипов, что, наверное, он сам верно подсчитать уже не в состоянии. Начиная со своего отца Шеварднадзе и заканчивая 5-м и 6-м президентами Украины. Даже "амнезийный" чип у него есть, потому что молчит о своем розыске в родной стране. И нечего поэтому Саакашвили нам на уши чипы вешать. У нас есть украинский спец – Игорь Гуменный. Именно он на видео объясняет Михеилу, какие реформы и как именно надо проводить. И тут возникает вопрос: вот зачем нам выписанный из чужого розыска иностранный Саакашвили, когда у нас есть свой, вполне успешный Гуменный?", – отмечает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг.

Как отметил генерал-полковник юстиции запаса, в Украине есть немало достойных кандидатов на управляющие должности, но все они остаются "ненужными".

"У нас не только свои кадры, но и предпринимательские с большой буквы ХОЗЯЕВА собственного дела. Но в государственных офисах ни HR, ни headhunters на наших нет. А может и есть, но такие успешные и не нужны? Если нам кто-то из-заграницы диктует, кроме всего прочего, кто нас должен учить реформам, то становится очевидно, что на самом деле происходит в нашем образовании, медицине, экономике и других важных сферах. Для нас у тех "совершенных" иностранцев из стран демократии всегда своих ненужных "корабельных сосен" и "торпед" хватает", – отмечает Анатолий Матиос.

По мнению главного военного прокурора Украины 2014 – 2019 гг, пока в нашей стране царит эпоха "Арахамиевых соснознавцев", которую наконец-то должен заменить уклад полноценно укомплектованного государства.

"Должен согласиться с Саакашвили и его "словесным извержением" – государства у нас, действительно, пока нет. Если бы было, то этого кем-то еще за Порошенко выписанного, выброшенного, а теперь возвращенного иностранного господина у нас физически не было бы. Бродил бы где-то в Зимбабве или Либерии и там бы вешал местным что-то на уши. А пока, во времена Саакашвили, у нас государства еще нет, но в изобилии у нас "торпед Третьяковых" и Арахамиевых соснознавцев" украинской государственности. Но вечно так не будет", – подчеркивает генерал-полковник юстиции запаса Анатолий Матиос.