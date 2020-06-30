Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус своїми діями, що призвели до кризи в енергетичній галузі, очолив болісний для гірників процес закриття шахт, але хоче уникнути відповідальності



Про це у Facebook написав народний депутат України Михайло Бондар, який зазначив, що держшахти на грані закриття і це результат цілеспрямованої та безжальної стратегії з ліквідації вугільної галузі в Україні.



«Як не дивно, її реалізатором став Андрій Герус. Все, що було потрібно, він вже зробив. По-перше, особисто відкрив імпорт електроенергії з Росії. По-друге, закрив очі на розкрадання Центренерго. Як відомо, ця держкомпанія відмовилася купувати вугілля держшахт та не віддає старі багатомільйонні борги шахтарям», - сказав Бондар.



«Дуже дивним спостерігати, як голова профільного комітету розводить руками та шукає крайніх. Очевидне ж не приховаєш - Герус очолив процес закриття українських шахт, але дуже хоче уникнути відповідальності», - додав нардеп.



За його словами, Герус не хоче нести відповідальність за те, що тисячі шахтарів, їхні сім’ї шукають гроші на прожиття, а невеличкі шахтарські міста потихеньку вимирають.



«Ніхто не подумав про те, як робити це з розумом – поступово закривати збиткові шахти, перекваліфіковувати гірняків та створювати їм нові робочі місця. Та для цього потрібне розуміння галузі та державницький підхід, якого у Геруса немає», - підкреслив депутат.



Також він додав, що голова комітету з енергетики допомагає отримувати надприбутки куратору-олігарху Ігоря Коломойського, на якого вказують публікації в ЗМІ.



Нагадаємо, 30 червня в Києві почалася безстрокова акція протесту шахтарів з різних регіонів України - з державних і приватних шахт. Шахтарі вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості по зарплаті, виведення галузі з кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса.



Раніше шахтарі державної шахти «Надія» вже протестували під Офісом президента минулого тижня. До них виходив президент України Володимир Зеленський і пообіцяв «розібратися з «Центренерго». Після цього державна компанія, менеджмент якої пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, заплатила шахтарям 8,75 млн грн, що становить близько 0,5% боргу шахтам з боку «Центренерго».



Народний депутат Михайло Волинець заявляв 17 червня в ефірі «112 Україна», що, коли працювала формула «Роттердам плюс», українське вугілля був затребуваний, у шахтарів була робота і зарплата, а тепер вони виходять на акції протестів в регіонах та в Києві.