Украина теряет миллиарды гривен из-за того, что табачные монополисты не платят налоги в госбюджет, а заседание рабочей группы, которая должна разработать механизм обеспечения уплаты налогов табачными компаниями, в третий раз перенесли

Замминистра экономики Светлана Панаиотиди отменила заседание по табачному меморандуму без объяснения причин и не обозначила дату, когда встреча состоится. В связи с этим депутаты от "Слуги народа" Андрей Холодов, Алексей Устенко и Александр Качура нанесли уже четвертый визит министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, пишет FaceNews.

Депутаты во время встречи подчеркнули, что табачные монополисты по факту грабят госбюджет: малый бизнес должен платить все налоги, а огромным корпорациям в Украине создаются условия офшорной юрисдикции.

"По справке, которую нам предоставила налоговая служба, табачные компании платят меньше налогов, чем ларьки с шаурмой, которые стоят возле станций метро. Вы считаете, что это нормально, когда компания с миллиардными оборотами платит несколько сотен тысяч гривен в бюджет?", - обратился Качура к Петрашко.

Министр на претензию об очередной отмене заседания сказал, что Панаиотиди готовится к заседанию СНБО, поэтому не может провести встречу. Однако не ответил, почему замминистра не может найти время для решения вопроса, ведь за три месяца государство потеряло минимум 0,5 млрд грн.

"Вопрос в том, что есть ряд табачных компаний, которые не платят никакие налоги в бюджет. И мы не понимаем, почему министр экономики и Антимонопольный комитет ничего не делают с этим вопросом. И нам кажется, что происходит саботаж со стороны Министерства экономики", - сказал во время визита к министру Петрашко нардеп Качура.

Ні тютюновим монополістам! Вимагаємо від міністра Петрашко припинити грабунок державного бюджету тютюновими монополістами! Причиною останнього візиту до міністра стало чергове, якщо точніше - четверте, перенесення засідання робочої групи, яка має розробити механізми забезпечення прозорої сплати податків тютюновими компаніям. Чому малий бізнес повинен платити всі податки а величезним корпораціям створюють з України офшорну юрисдикцію? Gepostet von Олександр Качура am Dienstag, 30. Juni 2020

Он добавил, что бездеятельность – это повод открыть уголовное дело. После этого министр попытался спорить эту позицию и заявил, что если у нардепов есть факты злоупотребления служебным положением, то пусть подают в суд.

Народные депутаты от имени фракции, которая назначила Петрашко министром, дали ему время до следующей пятницы, 10 июля, чтобы заседание рабочей группы состоялось, и пришли к конкретному решению. И отметили, что если к 10 июля не будет решения, депутаты зарегистрируют постановление об увольнении Петрашко с занимаемой должности в этот же день.