Народний депутат, голова комітету ПЕК в парламенті Андрій Герус, незважаючи на кримінальне провадження Державного бюро розслідувань щодо його держзради через відкриття імпорту електроенергії з Росії восени 2019 року, підтримав законопроєкт 3657-1, який дозволяє відновити імпорт електроенергії з Росії.

Про це у Facebook написав Олег Ляшко.

“Головне слідче управління ДБР говорить, що розслідує кримінальну справу про державну зраду, яку скоїв кат української енергетики Андрій Герус, проштовхуючи імпорт російської електроенергії в парламенті”, - заявив Ляшко.

За його словами, злочин відбувся у вересні 2019 року, а інформація про кримінальне провадження зареєстрована в Єдиному реєстрі ще в грудні.

“Пройшло вже пів року. І поки вони там в ДБР імітують розслідування, Герус вже проштовхує новий законопроект №3657-1, яким хоче знову відновити імпорт електроенергії з країни-агресора. Герус – затятий, впертий та послідовний ворог України!”, - підкреслив Ляшко.

Як повідомлялося, 1 липня Глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус виніс на голосування комітету законопроєкт №3657-1, яким планується внести правки в закон "Про ринок електроенергії" для відновлення пропонується відновити раніше заборонений імпорт електроенергії з країн СНД, зокрема з Росії.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії став ключовою причиною найглибшої кризи в енергетиці за час незалежності України. Відкриття імпорту відбулося завдяки так званим правками Геруса.

У період жовтень 2019 - березень 2020 з Росії було імпортовано на 1 млрд грн. Найбільшим імпортером електроенергії з РФ була компанія "Юнайтед Енерджі", близька до олігарха Ігоря Коломойського, який також курирує дії Андрія Геруса.

4 травня у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський заявив, що не може бути й мови про імпорт електроенергії в країну, оскільки це залишить тисячі шахтарів без роботи.

В кінці квітня Міністерство енергетики розробило новий енергобаланс України на 2020 рік і повністю відмовилося від поставок електроенергії з Білорусі та Росії.