Где больницы, где онкоцентры, где хосписы, где новые вокзалы?

Лидер новой политической силы «Победа Пальчевского» считает, что необходимо запретить чиновникам делать ремонты дорог в последние два-три месяца пребывания при власти, вместо того, чтобы осуществлять это в течение всех пяти лет

Об этом Андрей Пальчевский заявил в эфире 112 канала.

«Запретить делать ремонт дорог, которые должны делать в течение всех пяти лет, в последние два-три месяца пребывания при власти. Дороги нам важны в течение пяти лет, а не 2-3 месяцев, когда эти мерзавцы будут избираться», – отметил Пальчевский.

По его словам, такая тактика, которая сложилась в Украине в течение последних 30 лет, «когда власть имущие перед выборами начинают то конфеты раздавать, то бублики паковать, то ремонтировать дороги».

«Этому надо положить законодательный край. Ребята, весь ваш срок мы оценим на выборах. А когда вы начинаете заливать глаза асфальтом, эту подлую тактику нужно завершить. Потому что воруются деньги из строительства, выбираются компании, которые работают днем, когда все едут с работы, а не ночью, как это положено. Это делается, чтобы не платить высокие зарплаты рабочим», – заявил Пальчевский.

Он заявил, что за последние годы не построено новых больниц и других объектов инфраструктуры в столице.

«Где больницы, где онкоцентры, где хосписы, где новые вокзалы? Город – это прежде всего инфраструктура для жизни. Это мосты, которые почему-то строят в 10 раз дольше и в 10 раз дороже», – выразил возмущение Андрей Пальчевский.