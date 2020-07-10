Андрей Герус не вернул деньги бизнесмену Андрею Пальчевскому, которые были выделены для молодых предпринимателей на шоу «Українська мрія», которое проходило в 2010 г на телеканале ICTV.

Об этом в эфире Украина 24 рассказал сам Андрей Пальчевский.

Пальчевский рассказал, что Герус был держателем кассы шоу. «Хуже чем долг. Андрей Герус был руководителем «кассы» на программе «Українська мрія» на ICTV, где Саша Богуцкий (Директор-президент канала ICTV – ред.) устроил такой себе междусобойчик и все сбросились деньгами для стартапов. Эти деньги куда-то вложились, а руководил этим Герус», - отметил Пальчевский.

Также Пальчевский отметил, что Герус убедил его формально отказаться от претензий перед тем как он стал депутатом. «И он позвонил мне, набрался нахальности, мол я становлюсь большим начальником и говорит: вы напишите что претензий не имеете. Я говорю: «Деньги отдадите?». Он: «Конечно». И все», - резюмировал бизнесмен.

Напомним, глава энергокомитета ВР Андрей Герус в своей декларации за 2019 задекларировал 38 млн грн. и вошел в тройку самых богатых депутатов "Слуги народа". При этом он задекларировал многомиллионые долги перед рядом финансовых структур, связаных с Игорем Мазепой. Депутаты считают, что Андрей Герус заработал состояние благодаря коррупционным схемам в энергетике.

Накануне на основании решения Печерского райсуда Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, главы комитета ТЭК Верховной рады Андрея Геруса. Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

В июне 2020 уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционных схем в энергоотрасли и открытие импорта тока из России.

Напомним, ранее сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных нор. Импорт по мнению экспертов, а также Минэнерго привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями. Нардеп Анна Скороход обвинила Геруса в получении 400 000 долларов за открытие импорта из России в пользу олигарха Игоря Коломойского.