История вокруг скандального видеосюжета Bihus.Info о хищениях в оборонке, к которым якобы был причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, Игорь Гладковсий, получила довольно любопытное продолжение

На днях Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную журналистами информацию о Гладковском и обязал ее опровергнуть. Об этом пишет Канал 112 со ссылкой на "Факты".

В ответ руководитель Bihus.Info, автор и ведущий программы "Наши гроши" Денис Бигус, заявил, что его команда будет подавать апелляцию. Он также сообщил о том, что переписка с телефонов главных фигурантов схемы была не только у него.

По словам Бигуса, он случайно наткнулся на сайт, на котором неизвестные люди выложили дампы (наборы файлов) с телефонной перепиской фигурантов расследования "Наші гроші". На сайте якобы содержатся те же переписки в мессенджере WhatsApp, которые получили в свое время и журналисты, но в более удобной для прочтения форме.

Проанализировав данные и сам сайт, о которых говорил Бигус, эксперты пришли к выводу, что файлы были отредактированы, а сам сайт был создан буквально за несколько часов, до того, как о нем рассказал руководитель Bihus.Info, сообщает "Петр и Мазепа".

Так, Александр Галущенко, специалист в сфере кибербезопасности, после анализа метеданных файлов отмечает, что все эти документы были созданы с промежутками в ночь с 8 на 9 июля 2020 года. Но при автоматической выгрузке из дампа (с помощью специализированных программ), время отличалось бы разве лишь на считанные секунды. Кроме того в названиях некоторых папок допущены ошибки – что свидетельствует о ручном редактировании, которого при загрузке из "дампа" быть не может.

"Мое личное мнение – материалы, представленные на сайте, являются частично измененными. Для полного анализа необходим оригинальный источник информации. Тот самый первоначальный дамп данных. Без него утверждать о подлинности уже нельзя, так как для сравнения есть лишь поправленная вручную версия", - отмечает эксперт.

Более того сайт, на котором появились файлы, был создан за несколько часов до того, как о нем рассказал Бигус. "Случайно" найти подобный сайт сразу же после создания практически невозможно, ведь он еще не проиндексирован поисковыми системами.

На фоне проигрыша суда и возможных манипуляций с файлами, утверждения Бигуса о хищениях в оборонке и причастности к этому Гладковских, выглядят теперь совсем не так убедительно, как это было год назад.