Украинский политик, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал, как в наше время продолжают уничтожать Украину при помощи административного деления

Об этом пишет Знай.юа со ссылкой на его страницу в Фейсбук. Далее приводим его текст без изменений.

В свое время всевозможные Кагановичи уничтожали УКРАИНУ переселением украинцев в города, выселением в Сибирь и расстрелами и голодоморами. Впоследствии, когда сопротивление украинцев так называемой коллективизации удалось остановить, началась русификация и большевизация. Одним из элементов покорения украинцев стал новое административное деление, когда районные центры создавали по принципу важности партийных ячеек, а не исторического значения городов и городков. Так с течением времени значительное количество казацких полковых городов стали селами с забытой героической историей государства, а новые районные центры прославлялись уже историей советской коммунистической эпохи.

Вот и сейчас правнуки Кагановича, правда уже за международно-грантовые миллионы, активно поработали над новым районированием Украины. Поэтому на Киевщине княжеский город Переяслав, которое боролось с Черниговом за статус второго города всей Украины-Руси, а впоследствии стало историко-культурным и образовательным центром Киевщины хотят превратить в поселок без статуса района.

Украина в целом и Черкасщина, в частности, могут потерять свою духовную столицу - Канев, которого тоже не имеет среди новых райцентров.

И таких примеров уничтожения украинской истории по всей стране -десятки…

Зато, местные олигархи и чиновничество покроїли Украину под свои бизнес-интересы и политико-избирательные планы. Венгрия в свою очередь отстояла Береговский район, а Болгария - Болградский!

А история Украины нынешним власть предержащим зачем:

у них главный принцип - экономия бюджета.

А десятки тысяч педагогов, врачей, библиотекарей, экономистов, архивистов…,которых сократят, им не нужны - пусть перебираются в города или в Европу на заработки!

П.С. Предлагаю также сравнить численность населения новых районов, где можно найти рекламируемые по так называемым европейским принципом районы с численностью около 150 тысяч и одновременно по 500 и 600 тысяч?!

Именно поэтому, изначально планировалось объединять по 2-3 района под эту численность, а сейчас с 490 стало 129! Кроме того, более 100 городов областного значения теряют свой статус!