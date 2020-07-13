Одним из громких политических событий стала встреча заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова с послами стран G7, во время которой речь шла о важности судебной реформы для дальнейшего экономического роста и доверия инвесторов. Об этом пишет Знай.юа. Однако, в союзе и сотрудничестве с иностранными партнерами есть и "подводные камни". О существующих рисках рассказал военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг., генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос, назвав этот диалог очередным "менторским помахиванием пальцем украинской независимости".

В красивой упаковке – настоящие планы "украинских грантоедов"

По словам Анатолия Матиоса, вся эта история предоставления экспертной помощи со стороны почтенной "семипосольщины" якобы в создании независимой Высшей квалификационной комиссии судей Украины (не ФРГ, не Франции и т.д.) очень напоминает продолжение "мыслей" нардепа Галины Третьяковой о "некачественных украинских детях в малообеспеченных семьях".

"Именно так и выглядит вся эта шаманская история от имени 7 иностранных послов. То есть они говорят: вы бедная страна, судьи у вас некачественные, мы вам технически дадим возможность выбрать с нашей помощью красиво упакованных судей. Но рулить процессом будем мы! Как можно избирать судей иностранцам без знания каких либо норм украинских законов, а тем более людям, которые сами не понимают ни слова по-украински. Или и переводчиков своих они на туземный язык привезут? За счет украинского налогоплательщика за дорого точно привезут – конечно. Как и членов наблюдательных советов в наши госпредприятия с многомиллионными зарплатами", – отмечает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг.

Как подчеркивает Анатолий Матиос, многомиллионные планы "украинских грантоедов" красиво упакованы, согласно ожиданиям украинского народа.

"Вряд ли украинский народ стремится увидеть в судах абсолютно ненужных никому ни здесь, ни заграницей "лещенко" и "найемов", которые несут полную ахинею и чушь, а также категорически избегают ответов на вопрос: "А чем вы конкретно в этих госпредприятиях занимаетесь, если вообще не разбираетесь ни в дорогах, ни в выпуске вооружений?!". Красивая упаковка никак не меняет суть – идея "семибанкирщины" является продолжением "третьяковщины" о некачественных детях. Наши судьи, в основе своей, как раз и являются качественным, если в их деятельности некачественно не вмешивались бы отечественные и неотечественные "доброжелатели-грантоеды". Нигде и никогда на постсоветском пространстве такое вмешательство не приносило плодов", – отмечает генерал-полковник юстиции запаса.

А в дополнение к слабой экономике и вечного вопроса процветающей коррупции, по словам Анатолия Матиоса, получается так, что мы отдаем свою землю, банковскую систему, а теперь еще и судебную систему в руки иностранных партнеров.

"Прямо в слуги "партнерам" скоро наймемося. Мы не бантустан – нам не надо превращаться из народа в племя, которое исповедует карго-культ взамен напечатанных и привезенных тугриков. И вообще, а кто в системе украинских ветвей власти является тот господин Смирнов? Нигде не могу найти ответ о его конституционныех или дипломатических функциях. Как про адвоката фигурантов тиндер-скандала я про адвоката Смирнова слышал, как о дипломате или судье – ни строчки нигде не нашел. Вот так и живем с вечным вопросом "За что нам такое горе?"", – отмечает главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг.

Стоит отметить, что в топе существующих в украинской судебной системе недостатков – "законная аномалия" двух Высших Верховных Судов и критическая недоукомплектованность судов на территории нашей страны, в которых сейчас не хватает почти трети специалистов.