Генпрокуратура розпочала кримінальні провадження щодо задекларованих доходів головою енергетичного комітету ВР Андрієм Герусом. Про це повідомив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своїй сторінці в Facebook.

«Генеральний прокурор Ірина Венедіктова особисто зареєструвала чергові провадження стосовно слуги невідомо якого народу Андрія Геруса. Як бачимо, російські гроші, а також гроші Коломойського, потрохи вилазять цьому посажиру боком...», - написав Москаль.

Він також навів витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію проваджень відносно голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса щодо його можливої причетності до умисного неподання декларації про доходи у 2016 році, а також щодо задекларованих ним у 2019 році доходів, які можуть свідчити про набуття ним активів, вартість яких перевищує його законні доходи.

Раніше народний депутат України Олексій Кучеренко заявив, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус монетизував свою посаду і у 2019 році став одним з найбагатших депутатів фракції «Слуга народу».

Минулого тижня на підставі рішення Печерського райсуду Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної ради Андрія Геруса. Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герус дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі і відкриття імпорту струму з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герус поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних нір. Імпорт на думку експертів, а також Міненерго призвів до кризи галузі і накопичення багатомільярдних збитків держкомпаніями.