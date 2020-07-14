Петиція шахтарів про відставку Андрія Геруса з посади голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зібрала на сайті Офісу Президента України 24 797 підписів з необхідних для її розгляду 25000

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Рахунок голосів під петицією «Врятуйте вугільну галузь України, виженіть Геруса з енергетики!» пішов не на дні - на години […] Проте, як би не принижував гірників Андрій Герус, говорячи , що вони не зберуть голоси - немає жодних сумнівів, що шахтарська петиція набере необхідну кількість підписів», - переконаний голова Незалежної профспілки шахтарів.

Петиція зареєстрована на сайті Офісу Президента Леонідом Шебановим в травні 2020 року від імені шахтарів державних вугледобувних підприємств.

За підрахунками автора, петиція зібрала уже 27413 підписів, однак на сайті Офісу Президента відображається цифра 24 797, повідомив Михайло Волицень.

На думку голови Незалежної профспілки шахтарів, різниця в кількості підписів може бути результатом «гри в наперстки» і можливих маніпуляцій зі сторони осіб, зацікавлених в збереженні Герусом своєї посади.

«Ідея петицій як інструмента прямої демократії до гаранта Конституції, набула реалізації в серпні 2015 року. Проте з того часу у механізмі народовладдя, щось заїло. Мало того, що кульгає реалізація громадянських ініціатив, ще й з набранням необхідної кількості підписантів ведеться гра у наперстки», - зазначив народний депутат Волинець.

Раніше народний депутат України Олексій Кучеренко заявив, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус монетизував свою посаду і у 2019 році став одним з найбагатших депутатів фракції «Слуга народу».

Минулого тижня на підставі рішення Печерського райсуду Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної ради Андрія Геруса.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герус дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі і відкриття імпорту струму з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герус поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм.

Імпорт на думку експертів, а також Міненерго призвів до кризи галузі і накопичення багатомільярдних збитків держкомпаніями.