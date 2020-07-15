Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает, что олигархи с помощью облигаций внутреннего государственного займа «отбеливают» свой капитал

Об этом Андрей Пальчевский заявил в эфире телеканала 112.

Он уверен, что президент должен заниматься вопросами безопасности и внешних отношений, а не вопросами финансов.

«Если политической воли нового руководства не хватит и президент Зеленский под давлением общественности не поймет, наконец, что его удел не рассказывать про курсы валют, а заниматься вопросами безопасности и внешних отношений, но не руководством Нацбанка. Люди, далекие от финансов, не понимают, что там миллиарды долларов перекладываются из нашего с вами кармана в свой собственный. А выводятся они при помощи пирамиды внутреннего займа, о которой знает уже любая домохозяйка», – заявил Пальчевский.

Политик также объяснил причины скупки олигархами облигаций внутреннего государственного займа.

«Почему начали покупать облигации внутреннего займа? Потому что они «отбеляют» их капитал. Если они вложили деньги грязные в облигации, потом получили сумасшедшую прибыль за счет игры разницы курсов. Эти люди богатеют, когда все беднеют. Это уже позорно», – сказал Андрей Пальчевский.

Он также считает, что кредитами МВФ правительство перекрывает лишь небольшой дефицит бюджета страны.

«Складывается впечатление, что МВФ – это монетный двор для нашего руководства. Они берут деньги у МВФ и затыкают щели, в то время как корабль экономики тонет», – сказал Андрей Пальчевский.