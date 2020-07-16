В Киеве на одной из площадок, которые входят в коммунальную собственность, нелегально добывают и хранят песок на минимум 15 млн грн

Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".



Журналисты выяснили, что 17 гектаров земли сдавались в аренду обществу ОАО "Мостобуд". Уже полтора года как Киевсовет прекратил договор аренды. Однако, по данным активистов, из-за бездействия мэра Виталия Кличко нелегальную площадку по добыче взяли под контроль "смотрящий" Денис Комарницкий, экс-председатель киевской ГАСК Сергей Кучер и народный депутат Николай Тищенко.



"За этим забором расположены терриконы незаконно намытого из русла Днепра песка без спецразрешений", - отметил депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.



Компания, которая незаконно намывает песок, по данным расследования журналистов "Стопкора", ранее уже фигурировала в подобных делах. Сейчас, по данным активистов, эта компания вероятно делит прибыль с бывшим арендатором участка ОАО "Мостобуд", владельцем которой является экс-нардеп Владимир Продивус.



"По моим данным, также вместе с господином Продивусом в напарниках есть господин Кучер - бывший глава ДАБИ, который, кроме строительного бизнеса, решил податься в бизнес писковой. Ну и, конечно, нигде не обходится без так называемого нового "смотрящего" господина Комарницкого, за которым стоит кандидат в городские головы г-н Тищенко. Обращение к городскому голове, они, к сожалению, так же абсолютно не приносят никакого результата", - добавил Мирошниченко.



Отметим, что за полтора года "Мостобуд" продолжал эксплуатацию участка и не платил за это в городской бюджет. Поэтому, по утверждениям активистов, к нелегальной добыче песка причастны Комарницкий, Кучер и Тищенко, на что сквозь пальцы смотрит мэр Кличко.