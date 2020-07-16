Депутат Виктория Сюмар утверждает, что глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус согласовывает позицию по законопроекту №3658 о снижении зеленых тарифов непосредственно с бизнес-партнером Игоря Коломойского депутатом Игорем Палицей

Об этом депутат Сюмар сообщила в социальной сети Facebook, прикрепив фотографию предполагаемой переписки Геруса с Палицей.

«Вот этот «пчеловод» также заслуживает, чтобы его сделали известным. Андрей Герус в переписке с Палицей. Всем тут хорошо известно, насколько Герус и Палица близкие к Коломойскому», - написала депутат Сюмар на своей странице в соцсети.

Исходя из обнародованной Сюмар фотографии предполагаемой переписки, аутентичность которой не подтверждена, депутат Герус якобы обсуждает с Палицей поправки по уровню снижения зеленых тарифов и варианты их позиционирования в обществе.

«Надо снизить на 50% для солнца и на 40% для ветра, а не ту х..ню, которую тулит Шмыгать и пчелка […] и еще подчеркните, что государство может выкупить станции у тех, кто не согласен на такие тарифы – это важно сказать […] пускать думают, что государство», - якобы написал Герус, исходя из фото предполагаемой переписки с Палицей.

По имеющимся данным, поправка о снижении тарифа для солнечных электростанций на 50% и для ветроэлектростанций на 40% была действительно подана к законопроекту №3658. Ее автором выступил главой партии «Укроп», близкий к Игорю Коломойскому депутат Тарас Батенко.

15 июля Игорь Палица в интервью на YouTube-канале Skrypin.ua публично озвучил предложение снизить зелёный тариф для СЭС как раз на 50%, для ВЭС — на 40%.

Напомним, в пятницу 17 июля ожидается голосование во втором чтении за законопроект №3658, который предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообществу.

В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской группы «За Будущее» предложат поправки по снижению тарифа на 40-50%.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений не согласованных в меморандуме заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного «Гарантированного покупателя» перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.