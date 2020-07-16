Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook прокоментував невдоволення Олександра Дубінського високими рейтингами А.Пальчевського та В.Ляшка в соціологічному опитуванні Центру Разумкова.



«2,7% «самовисунутого» Дубінського – це свідчення, що Київ його не знає, а навіть якщо знає, то у владі бачити не хоче. Тому Дубінський на телеканалі «Наш» голосно висміював соціологію. Тобто, соціологія правильна лише тоді, коли там «Слуги» на першому місці і з високим рейтингом? Що саме, за мірками Дубінського, є гарантованою ознакою фейковості соціології?», - пише він.



Політолог також відзначив чітку послідовність Центру Разумкова в аналізі суспільних настроїв.



«44% в Кличка – це кияни явно підтримували саме мера. 11% в Пальчевського – зважаючи на різницю, це, фактично, рейтинг вже партії «Перемога Пальчевського» і показник, що така фракція однозначно буде в новій Київраді. 6% «Слуг» - це явно залишковий на сьогодні рейтинг партії влади, а не Ляшка як кандидата. А 2,7% «самовисунутого» Дубінського – це свідчення, що Київ його не знає, а навіть якщо знає, то у владі бачити не хоче. Центр Разумкова вибудував чітку послідовність», - резюмував Голобуцький.