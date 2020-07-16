Украинский политик, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал, в чем проблема новых избирательных правил, за которые проголосовали нардепы
Об этом пишет Знай.юа. Далее приводим слова автора без изменений.
Наконец-то!
За 100 дней до местных выборов депутаты приняли новые избирательные правила.
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Главная новость в интересах властных и олигархических партий:
выборы в ОТГ более 10 тысяч выборов будут исключительно партийные!
Залоги.
Депутаты из партий Медведчука и Порошенко до последнего вздоха сражались за миллионные ЗАЛОГИ для права претендовать на кандидатов в местные советы. Оно и не удивительно, потому что лидеры партий - миллиардеры, а ОПЗЖ и ЕС получат только в 2020 году более чем по 40 миллионов бюджетных средств.
В результате позицию ЕС и ОПЗЖ не поддержали Слуга народа, Голос и Родина и залога сократили в 4 раза.
Тем не менее, речь идет о СЛИШКОМ больших суммах как для демократических и неолигархических партий.
Для участия в выборах Киевского городского совета и Городского головы надо было внести больше 8 миллионов, а теперь - около 2 миллионов!
Реальное влияние на выбор кандидатов избирателями осталось минимальным, хотя хорошо, что не поддержали предложение ОПЗЖ фактически полностью запретить вмешиваться в определенную партией иерархию кандидатов.
Попытку сделать действительно открытый список для избирателей через уменьшение с 25 до 5 процентов (поправка 3677) заблокировали партии Медведчука и Порошенко!
Одним словом, хорошо, что Избирательный кодекс приняли, но как всегда - в интересах властных и олигархических партий и местных миллионеров и помещиков!