Украинский политик, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал, в чем проблема новых избирательных правил, за которые проголосовали нардепы

Об этом пишет Знай.юа. Далее приводим слова автора без изменений.

Наконец-то!

За 100 дней до местных выборов депутаты приняли новые избирательные правила.

Главная новость в интересах властных и олигархических партий:

выборы в ОТГ более 10 тысяч выборов будут исключительно партийные!

Залоги.

Депутаты из партий Медведчука и Порошенко до последнего вздоха сражались за миллионные ЗАЛОГИ для права претендовать на кандидатов в местные советы. Оно и не удивительно, потому что лидеры партий - миллиардеры, а ОПЗЖ и ЕС получат только в 2020 году более чем по 40 миллионов бюджетных средств.

В результате позицию ЕС и ОПЗЖ не поддержали Слуга народа, Голос и Родина и залога сократили в 4 раза.

Тем не менее, речь идет о СЛИШКОМ больших суммах как для демократических и неолигархических партий.

Для участия в выборах Киевского городского совета и Городского головы надо было внести больше 8 миллионов, а теперь - около 2 миллионов!

Реальное влияние на выбор кандидатов избирателями осталось минимальным, хотя хорошо, что не поддержали предложение ОПЗЖ фактически полностью запретить вмешиваться в определенную партией иерархию кандидатов.

Попытку сделать действительно открытый список для избирателей через уменьшение с 25 до 5 процентов (поправка 3677) заблокировали партии Медведчука и Порошенко!

Одним словом, хорошо, что Избирательный кодекс приняли, но как всегда - в интересах властных и олигархических партий и местных миллионеров и помещиков!