16 июля «Национальный Корпус» пришел с пикетом под дом главы партии «ОПЗЖ» в Днепре Геннадия Гуфмана. После презентации «силового блока» партии, которое состоялось в городе на прошлой неделе, националисты пришли заявить, что не позволят повториться 2013 году, когда «проплаченные титушки» били патриотов.

Митингующие заявляют, что Гуфман — представляет политические интересы Путина в Днепре. Об этом сообщает Информатор.

Денис Котенко напомнил: «Гуфман рвется в городскую власть, хотя когда был депутатом прошлый раз (главой КП по городской недвижимости) — перевел из городской в частную собственность 96 объектов недвижимости на сумму 43 миллиона гривен. Днепрянам очередной аферист в депутатском кресле не нужен».

Родион Кудряшов добавил: «Единая Россия» — это та партия, которая голосовала за то, чтобы в Украину ввели войска РФ, сейчас они поставили на повестку дня то, что Крым — это не территория Украины. Геннадий Гуфман, представитель ОПЗЖ, является шестеркой Путина, агентом российского влияния».

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В акции приняли участие около 100 человек. Собравшиеся выступали за то, что Геннадий Гуфман не должен претендовать на какое-либо место в городском совете Днепра.

Гуфман – шоха Путіна! Акція під будинком голови ОПЗЖ у Дніпрі Генадій Гуфман – голова місцевого ОПЗЖ. Фактичности — представник Путіна в нашому місті. Нещодавно в Дніпрі вони разом з Кивою презентували свій «силовий блок» для боротьби з патріотами на вулицях. Національний Корпус Дніпра прийшов до будинку Гуфмана. Ми не допустимо російського реваншу в рідному місті та захистимо вулиці від ватного сміття. Дивіться та поширюйте стрім – буде цікаво!

Gepostet von НК Дніпро am Donnerstag, 16. Juli 2020