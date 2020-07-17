16 июля «Национальный Корпус» пришел с пикетом под дом главы партии «ОПЗЖ» в Днепре Геннадия Гуфмана. После презентации «силового блока» партии, которое состоялось в городе на прошлой неделе, националисты пришли заявить, что не позволят повториться 2013 году, когда «проплаченные титушки» били патриотов.
Митингующие заявляют, что Гуфман — представляет политические интересы Путина в Днепре. Об этом сообщает Информатор.
Денис Котенко напомнил: «Гуфман рвется в городскую власть, хотя когда был депутатом прошлый раз (главой КП по городской недвижимости) — перевел из городской в частную собственность 96 объектов недвижимости на сумму 43 миллиона гривен. Днепрянам очередной аферист в депутатском кресле не нужен».
Родион Кудряшов добавил: «Единая Россия» — это та партия, которая голосовала за то, чтобы в Украину ввели войска РФ, сейчас они поставили на повестку дня то, что Крым — это не территория Украины. Геннадий Гуфман, представитель ОПЗЖ, является шестеркой Путина, агентом российского влияния».
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В акции приняли участие около 100 человек. Собравшиеся выступали за то, что Геннадий Гуфман не должен претендовать на какое-либо место в городском совете Днепра.