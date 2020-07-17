Определенные политические группы в Украине "борются" за русский язык, проявляя при этом крайнюю избирательность

Как передает Знай.юа, об этом написал на своей странице в Фейсбук лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко. Далее приводим его слова без изменений.

Мешает язык?! или о старом, как макиавелизме, избирательном методе борьбы за русский язык.

История избирательной борьбы за русский язык имеет устоявшуюся традицию.

Всегда накануне президентских, парламентских или местных выборов, чиновники и депутаты, которые после прихода во власть трудоустраивали своих родственников, делили бюджетные средства и защищали бизнес своих смотрящих, бросались защищать "русскоязычное население"!

Цинизм нынешнего этапа борьбы за "родной язык"еще и в том, что языковые права национального меньшинства россиян агрессивно защищают депутаты - представители еврейской и армянской меньшинств Украины.

Хотелось бы услышать мнение руководителей этих организаций национальных меньшинств:

это и ваша позиция, что в нынешней Украине важна защита не своей национальной культуры и языка, а именно русского.

Неужели не очевидно, что эти предвыборные пиар-кампании является и элементом стратегии Путинской России, которая звучит цинично просто;

где русский язык, там и российские интересы, а соответственно,там и российская армия с Путиным.

И вообще дикостью является то, что депутаты украинского параламенту борятся против государственного украинского языка, которую хотят утвердить только в государственной службе и образовании.

Ведь, никто не вмешивается в частную, бизнес... языковой жизни граждан в Украине?!

П.С. Википедия информирует, что Максим Бужанский родился в еврейской семье Днепропетровска, а отец Вадима Новинского - Рудольф Ервандович Малхасян.